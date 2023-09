Mit dem Schulbeginn sind nach den Sommerferien wieder Tausende Schülerinnen und Schüler zur Schule unterwegs — ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Roller oder mit dem Bus. Und auch viele noch gänzlich unerfahrene Abc–Schützen werden sich in den nächsten Tagen erstmals auf den Schulweg machen.

„Umso wichtiger ist es, dass sich alle Verkehrsteilnehmer in den nächsten Wochen auf das höhere Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Gefahren einstellen und besonders vorsichtig, rücksichtsvoll und vorausschauend fahren“, appelliert Polizeipräsident Uwe Stürmer in einer Pressemitteilung an alle Verkehrsteilnehmer.

Anzahl der Schulwegunfälle nach Corona wieder gestiegen

Nachdem die Schulweg–Unfälle in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona–Pandemie deutlich zurückgegangen waren, verzeichnete die Polizei in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis im zurückliegenden Jahr mit insgesamt 36 Schulwegunfällen wieder einen Anstieg. Laut Pressemitteilung verletzten sich 30 Kinder dabei leicht, sieben sogar schwer. „Fast die Hälfte der Verunfallten sind mit dem Fahrrad verunglückt, knappe ein Drittel waren als Fußgänger betroffen und rund zehn Prozent mit einem Leichtkraftrad“, heißt es weiter. Hauptunfallursachen seien überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit, Ablenkung und Unachtsamkeit.

Durch verstärkte Präsenz der Polizei insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten und durch gezielte Kontrollen sollen Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren im Verkehr hingewiesen und zur Aufmerksamkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme angehalten werden.

Stürmer sieht „Elterntaxis“ kritisch

Auch auf die richtige Sicherung von Personen im Auto werden die Beamten ein Auge haben. Ebenso werden Beamte an Bushaltestellen und an Fußgängerüberwegen werden stichprobenartig das richtige Verhalten überprüfen. Kritisch sieht Polizeipräsident Stürmer die sogenannten „Elterntaxis“, die oft bis unmittelbar vor die Schule fahren würden, wo es dann angesichts der vielen Fahrzeuge nicht selten zu gefährlichen Situationen komme.

Die Polizei rät, Kinder auf ihren Schulweg vorzubereiten und ihnen so Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu vermitteln, indem Eltern mit ihren Kindern den Schulweg ablaufen und auf Gefahrenstellen hinweisen und sie den Kindern eine feste Route zeigen. Außerdem sollten Kinder zu Fuß zur Schule gehen und erst nach Absolvierung der Radfahrausbildung mit dem Rad zur Schule fahren. Wer seine Kinder mit dem Auto zur Schule bringt, sollte darauf verzichten, sie direkt vor die Tür zu fahren, da dadurch gefährliche Situationen entstehen können.

Workshops für Schulen

Das Polizeipräsidium Ravensburg bietet zahlreiche Workshops für Schulen an. Florian Suckel, stellvertretender Leiter des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg: „Unser Ziel ist die ,Vision Zero’ — also keine schweren oder tödlichen Unfälle im Straßenverkehr. Das funktioniert nur gemeinsam, indem wir Kindern frühzeitig das richtige Verhalten lehren, aber auch selbst Rücksicht nehmen und Vorbild sind.“

Zusammen mit der Kreisverkehrswacht Ravensburg und dem Landkreis Ravensburg hat das Polizeipräsidium eine Plakataktion gestartet, die Verkehrsteilnehmer zu mehr Aufmerksamkeit rund um Schulen aufruft. Die Projektpartner erklären: „Viele Erstklässlerinnen und Erstklässler müssen das Abc des Straßenverkehrs erst lernen. Die ersten Schritte auf dem Schulweg sind für sie eine neue Herausforderung. Deswegen sollten erwachsene Verkehrsteilnehmende in den ersten Wochen nach Schulbeginn sehr achtsam sein, wenn sie im Umkreis von Schulen unterwegs sind. Als Verkehrssicherheitsrat raten wir allen, sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu halten und stets bremsbereit zu sein.“