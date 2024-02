Die Fasnet 2024 in der Region ist seit Dienstagabend Geschichte - und ist aus Sicht der Polizei weitgehend friedlich verlaufen. Die Polizei wurde aber zu einigen Schlägereien hinzugerufen. Auch in den Notaufnahmen der Krankenhäuser in Ravensburg und Wangen mussten Fasnetsbesucher aus unterschiedlichen Gründen behandelt werden.

In der Notaufnahme der Oberschwabenklinik in Ravensburg wurden fast dreimal so viele Patienten in Zusammenhang mit der Fasnet eingeliefert wie im Vorjahr. „Wenn viele Menschen miteinander feiern, kommt es – nicht zuletzt wegen des Alkoholisierungsgrades – zu Reibereien“, sagte Polizeipräsident Uwe Stürmer am Dienstag. „Dennoch können wir von Seiten der Polizei unterm Strich von einem recht friedlichen Verlauf sprechen.“

Unfall überschattet das Wochenende

Das Fasnetswochenende wurde überschattet von einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem am Samstagmorgen in Ravensburg ein 25-Jähriger tödlich verletzt wurde, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt. Dass der Fall mit der Fasnet zu tun hatte, wollte die Polizei aber nach wie vor nicht bestätigen. Dem Vernehmen nach hatte der verunglückte Mann vor dem Unfall einen Fasnetsball besucht.

Donnerstag: Mann will Polizist ins Bein beißen

Die Bilanz der Polizei im Detail: Am Donnerstag hatte die Polizei nach eigenen Angaben in Bad Waldsee vergleichsweise viel zu tun. Die Beamten wurden zu mehreren Streitigkeiten und Schlägereien gerufen und erteilten mehrere Platzverweise. Die Polizei hat acht Personen in Gewahrsam genommen, fünf von ihnen wurden von Angehörigen abgeholt.

Ein 27-Jähriger hat versucht, einen Beamten ins Bein zu beißen - die Vorgeschichte: Der Mann soll Leute angepöbelt haben, woraufhin Polizisten seine Personalien aufnehmen wollten. Weil er sich weigerte, wurde er nach einem Ausweis durchsucht und wehrte sich, wie es in der Pressemitteilung heißt. Wegen des versuchten Bisses muss er mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Freitag: 30-Jähriger macht sich an Streifenwagen zu schaffen

Der Umzug am Freitag in Vogt verlief bis auf zwei Streitigkeiten friedlich, so die Polizei. In Mochenwangen nahmen die Beamten drei Anzeigen wegen Körperverletzung auf. In Amtzell erteilte die Polizei mehrere Platzverweise. Bei einer Schlägerei im Festzelt wurden zwei junge Männer leicht verletzt. Ein 30-Jähriger Mann wurde von der Polizei dabei ertappt, wie er einen geparkten Streifenwagen öffnen wollte, in dem sich keine Polizisten befanden. Die Beamten, die auf ihn aufmerksam wurden, soll er beleidigt haben - nun komme deswegen eine Anzeige auf ihn zu.

Samstag: Schlägereien und Diebstahl in Baienfurt

Am Samstag weigerte sich beim Umzug in Kißlegg eine Besucherin, gegenüber der Polizei ihre Personalien anzugeben. Die Beamten hatten die junge Frau kontrolliert, da diese rauchte, und nach ihrem Alter gefragt. Die Frau gab an, bereits 18 zu sein, und wies sich nicht aus. Schließlich stellte sich laut Polizeisprecherin heraus, dass die Jugendliche erst 17 ist und die Beamten belogen habe. Sie muss nun ein Bußgeld zahlen. Auch in Baienfurt war einiges los: Die Polizei wurde zu mehreren Schlägereien und Beleidigungen sowie zu einem Diebstahl gerufen.

Montag: In Wangen Störer vom Umzug ausgeschlossen

Beim Umzug am Rosenmontag in Wangen hat die Polizei einen 21-Jährigen in Gewahrsam genommen, dem die Stadt im Vorfeld ein Aufenthaltsverbot für die Veranstaltung erteilt hatte. „Mehreren Personen wurde in Wangen im Vorfeld ein Aufenthaltsverbot während des Umzugs erteilt. Alle waren im Vorfeld bei Fasnetsveranstaltungen durch die Begehung von Straftaten aufgefallen und prognostisch bestand die Gefahr, dass sie auch im Umfeld des Umzugs wieder straffällig werden“, sagte eine Polizeisprecherin.

Zu den befürchteten Straftaten gehörten unter anderem Beleidigungen, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Diebstähle und Widerstand gegen Polizeibeamte. Nachdem der 21-Jährige zweimal von der Polizei angetroffen wurde, musste er den Nachmittag in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen.

Sexuelle Belästigung und K.O.-Tropfen

Ermittlungen ziehen die Fasnetstage auch noch nach sich, weil drei Frauen sexuell belästigt wurden. In Mochenwangen, in Amtzell und in Isny sei jeweils eine Frau unsittlich berührt worden, heißt es im Polizeibericht. Außerdem wurde aus Amtzell und Bad Waldsee jeweils eine Frau mit dem Verdacht auf K.O.-Tropfen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauerten noch an.

Die Polizei war in der Region über die Fasnet auch mit Jugendschutzteams unterwegs. „Die Beamten hatten ein Auge auf Kinder und Jugendliche und beschlagnahmten Alkohol und Zigaretten“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Mehrere betrunkene Jugendliche wurden von den Polizisten an die Eltern übergeben.“

Klinik zählt mehr als dreimal so viele Fasnets-Patienten

Die Oberschwabenklinik hatte in der Notaufnahme in Ravensburg allein am Rosenmontag und in der Nacht auf Dienstag 39 „Fasnetspatienten“ zu behandeln. Im Vorjahr waren es am Rosenmontag lediglich elf gewesen. Chefärztin Kerstin Kunz berichtet von zwölf Herz-Kreislauf-Erkrankungen rund um das Fest, sechs Fällen von akuten Bauchschmerzen, vier behandlungsbedürftigen Stürzen, drei Fällen von Alkoholmissbrauch sowie jeweils einem Verletzten nach einer Schlägerei respektive einer Verbrennung. Zwölf Patientinnen und Patienten, die von der Fasnet kamen, hatten laut einer Pressemitteilung der Klinik anderweitige Beschwerden.

In der Kindernotaufnahme am St.-Elisabethen-Krankenhaus, die für Verletzte und Kranke bis zum Alter von 18 zuständig ist, gab es laut dem Ärztlichen Leiter Carsten Bölke am Rosenmontag nur einen Fall in Zusammenhang mit der Fasnet, der Patient war gestürzt.

Keine Alkoholvergiftungen in Kindernotaufnahme

Alkoholfälle habe es nicht gegeben. „Bei den großen Feierlichkeiten wie dem Rutenfest oder der Fasnet ist tatsächlich ein Rückgang von Alkoholfällen unter den Jugendlichen zu beobachten“, sagt Bölke. Allerdings gebe es immer wieder Jugendliche, die mit Alkoholvergiftungen eingeliefert werden, auch unter der Woche.

Am Westallgäu-Klinikum in Wangen gab es am Rosenmontag nur drei Fälle mit Bezug zur Fasnet, zwei Patienten kamen wegen Stürzen, ein Patient wegen der Folgen einer Schlägerei.