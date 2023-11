Polizei suchtt Zeugen nach Fahrerflucht

Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, hat sich laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Montag, 22.45 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unbekannte war in der Zeppelinstraße mutmaßlich beim Rangieren gegen die Fahrerseite eines Suzuki Jimny gestoßen, wodurch an diesem ein Trittbrett beschädigt wurde. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 melden.