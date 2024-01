Polizei sucht Zeugen von Opferstockdiebstählen

Nach Opferstockdiebstählen am vergangenen Wochenende in einer Kirche in der Kirchstraße hat das Polizeirevier Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugen oder Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 zu melden. Unbekannte hatten sich laut Polizeibericht an zwei Opferstöcken zu schaffen gemacht und diese dabei auch teils beschädigt. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute machten, ist derzeit unbekannt.