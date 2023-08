Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach Wurf auf Windschutzscheibe

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Ravensburg laut Bericht, nachdem bislang unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen kurz vor zwei Uhr in der Gartenstraße einen Gegenstand auf ein fahrendes Auto geworfen haben.

Veröffentlicht: 22.08.2023, 14:18 Von: sz