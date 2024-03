Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Beim Ausparken hat laut Polizeibericht am Montagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz vor einem Lebensmittelhandel in der Tettnanger Straße einen Mercedes touchiert und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro verursacht. Weil der Unfallverursacher anschließend davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat das Polizeirevier Ravensburg nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.