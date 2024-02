Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Tettnanger Straße an einem geparkten Opel hinterlassen. Der Unbekannte touchierte den Außenspiegel des Wagens, sodass dieser abgerissen wurde. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.