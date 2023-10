Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro zu kümmern, entfernte sich laut Polizeibericht ein unbekannter Autofahrer, der in der Nacht von Montag auf Dienstag ein in der Schussenstraße abgestelltes Fahrzeug angefahren hat. Die Polizei in Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.

