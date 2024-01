Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montag Früh in der Kirchstraße an einem VW hinterlassen. Das teilt die Polizei mit.