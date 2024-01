Polizei sucht Frau nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 15 Uhr sucht die Polizei die Fahrerin eines roten Kleinwagens. Die Frau fuhr laut Polizeibericht auf der Schussentalbrücke auf den Anhänger eines vorausfahrenden 72-jährigen BMW-Fahrers auf, als dieser an einer Ampel halten musste. Im Gespräch mit dem 72-Jährigen gingen beide davon aus, dass am Anhänger kein Sachschaden entstanden ist, weshalb die Frau ihre Fahrt fortsetzte, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Erst im Nachhinein stellte der Senior fest, dass durch den Aufprall der Anhänger gegen den BMW geprallt ist und an diesem ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zurückblieb.

Das Polizeirevier Ravensburg schließt Fahrerflucht aus, bittet aber Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Frau oder deren roten Kleinwagen geben können, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.