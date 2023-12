Ravensburg

Polizei sucht einen Ladendieb

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0751/8033333 entgegen. (Foto: Marcus Fahrer/dpa )

Nach einem Diebstahl am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Modegeschäft in der Ravensburger Kirchstraße hat die Polizei Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 16:05 Von: sz