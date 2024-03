Polizei stoppt unter Drogen stehenden Fahrer

Bei Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Donnerstag kurz vor 11 Uhr einen 27 Jahre alten Autofahrer angehalten, weil dieser laut Polizeibericht während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten zudem deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss bei dem Mann wahr, den ein Vortest bestätigte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Da der 27-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er an Ort und Stelle mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen. Er wird nun entsprechend angezeigt.