12.000 Einsätze hatte das Ravensburger Polizeirevier im Stadtgebiet im vergangenen Jahr zu bewältigen. Im Schnitt sind das 33 pro Tag. Das hört sich gewaltig an. Dennoch bezeichnet der Revierleiter Michael Weber Ravensburg als eine sichere Stadt.

3526 Straftaten sind beim Ravensburger Polizeirevier im vergangenen Jahr gemeldet worden. 2022 stieg die Anzahl im Landkreis und in der Stadt gegenüber dem Vorjahr um rund zwölf Prozent. Eine besorgniserregende Tendenz? Nein, beruhigt Polizeirevierleiter Michael Weber. Denn 2021 wird als „Corona-Jahr“ in die Geschichte eingehen. Kaum Veranstaltungen, viele geschlossene Geschäfte und Einrichtungen, wenig Freizeitmöglichkeiten: All das trug zu einem Rückgang bei den Straftaten bei.

Keine Zunahme an Straftaten im Fünf-Jahres-Vergleich

Zwar habe sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr die Straftatenzahl erhöht, sagte Weber im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats. Doch im Fünf-Jahres-Vergleich sei sie nicht gewachsen: „Die objektive Sicherheit ist weiterhin auf hohem Niveau gewährleistet.“

3526 Straftaten hat die Polizei in Ravensburg im vergangenen Jahr registriert. Hinzu kamen 221 Verkehrsstraftaten (zum Beispiel Alkohol am Steuer), 1811 Verkehrsunfälle und 6824 „sonstige“ Delikte. Dazu gehören Ruhe- und Ordnungsstörungen, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder randalierende Personen.

Wo viele Menschen sind, gibt es mehr Kriminalität

Auch wenn Ravensburg kein Brennpunkt ist, geschehen dort im Vergleich zur Einwohnerzahl mehr Straftaten als in beschaulicheren Kommunen, zum Beispiel Wilhelmsdorf oder Bad Waldsee. Der Grund, so Michael Weber: „In Ravensburg sind ständig mehr Menschen als die Stadt Einwohner hat.“ Und dadurch gebe es mehr Gelegenheiten für kriminelles Verhalten. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums (Landkreise Ravensburg, Bodensee und Sigmaringen) gebe es nur in der Stadt Friedrichshafen in Bezug auf die Einwohnerzahl eine höhere Zahl an Strafdelikten.

Das sagt die Statistik der Polizei zur Kriminalitätsentwicklung in Ravensburg im Jahr 2022: