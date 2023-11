Polizei nimmt pöbelnden Mann in Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 43 Jahre alter Mann rechnen, der am Montag kurz nach 17 Uhr in der Grüner-Turm-Straße in Ravensburg mehrere Frauen belästigt und beleidigt haben soll. Der stark alkoholisierte 43-Jährige versuchte laut Polizeibericht in einer Bäckerei unter anderem, eine Angestellte anzufassen, was von einer weiteren Mitarbeiterin verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf beleidigte der 43-Jährige eine weitere Mitarbeiterin und sprach mehrere Kundinnen unflätig an.

Eine Polizeistreife konnte den Mann in unmittelbarer Nähe der Bäckerei antreffen und nahm ihn aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in Gewahrsam, heißt es im Bericht weiter. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung in der Arrestzelle zu.