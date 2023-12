Polizei nimmt Ladendieb vorläufig fest

Einen Ladendieb, der Drogerieartikel im Wert von über 1.000 Euro entwendet hat, haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montag gegen 19 Uhr vorläufig festgenommen. Das teilt die Polizei mit. Die Polizisten waren von der Filialleitung eines Drogeriemarkts in der Adlerstraße alarmiert worden und fahndeten anhand der Personenbeschreibung nach dem Täter. Unweit des Geschäfts konnten die Beamten einen 38-jährigen Tatverdächtigen antreffen, der das Diebesgut noch bei sich trug. Die Polizisten stellten die Drogerieartikel sicher und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.