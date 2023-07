Polizei nimmt Dieb fest

Wegen mehrerer Delikte wird sich ein 18–Jähriger verantworten müssen, den die Polizei am Donnerstagabend festgenommen hat. Die Beamten waren laut Bericht gegen 19.30 Uhr alarmiert worden, weil der Tatverdächtige auf dem Balkon einer Wohnung in der Karlstraße gesichtet worden war. Dort versuchte er, über ein gekipptes Fenster in die Wohnräume zu gelangen. Als die Bewohner den Mann ansprachen, flüchtete dieser. Wenig später wurde über Notruf erneut ein Einbruch in Büroräumlichkeiten in der Bleicherstraße gemeldet. Als der Einbrecher von den Besitzern angesprochen wurde, kletterte er durch ein Fenster ins Freie und fuhr mit einem E–Bike, das er kurzerhand entwendete, davon. Polizeibeamte konnten den 18–Jährigen im Bereich der Freiherr–vom–Stein–Straße/Kuppelnaustraße mit dem gestohlenen Fahrrad antreffen und festnehmen. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, hatte der Heranwachsende an dem Wohnhaus in der Karlstraße bereits am Mittwoch zwei weitere Fahrräder entwendet. Alle drei Fahrräder konnten die Beamten sicherstellen und an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Zudem kommt der 18–Jährige für einen Diebstahl aus einer Praxis in der Rudolfstraße in Betracht, bei dem am späten Donnerstagnachmittag Bargeld und eine EC–Karte abhandenkamen. Am selben Tag zeigte der Besitzer eines Wohnmobils beim Polizeirevier Ravensburg an, dass darin in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Personen genächtigt und Geld gestohlen hatten. Die Polizisten trafen auch hier den 18–Jährigen zusammen mit einem Gleichaltrigen an. Bereits am Mittwochabend war das Duo in einer Garage in der Friedrichstraße aufgefallen, hatten dort jedoch offenbar nichts entwendet. Da der Tatverdächte die Beamten im Laufe der weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte, wird er nun unter anderem wegen besonders schwerem Falls des Diebstahls, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch angezeigt. Sein Komplize muss sich ebenfalls wegen Hausfriedensbruch verantworten.