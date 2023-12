Polizei klärt Tat anhand DNA

Beamten des Polizeireviers Ravensburg ist dank eines DNA-Treffers ein Ermittlungserfolg gelungen. Nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 2023 in ein Wohnhaus in der Berger Straße eingestiegen war und unter anderem ein Pedelec entwendet hatte, sicherten die Polizisten laut Bericht eine DNA-Spur. Diese führte sie nun zu einem 18 Jahre alten Tatverdächtigen, der bereits wegen anderer Delikte einschlägig polizeibekannt ist und sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Nun muss der Heranwachsende mit einer weiteren Anzeige rechnen.