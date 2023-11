Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat einen 36-Jährigen festgenommen, der in Ravensburg, Wangen und Friedrichshafen mehrfach Bankautomaten manipuliert und so mehrere Zehntausend Euro erbeutet hat. Der Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft.

Zwischen Januar und März 2023 soll der Mann in zumindest drei Fällen eine Vorrichtung an Bankautomaten angebracht haben, mit deren Hilfe elektronische EC-Kartendaten abgegriffen und der PIN durch eine kleine Kamera aufgezeichnet werden kann.

Betrüger erbeute rund 74.000 Euro

Mehr als 30 Geschädigten wurden so nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt rund 74.000 Euro abgebucht, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Durch umfangreiche, großteils verdeckte Ermittlungen sei der Verdächtige von Kriminalbeamten identifiziert und dessen Aufenthaltsort lokalisiert worden.

Der Verdächtige ist bulgarischer Staatsangehörige und hat nach Auskunft der Staatsanwaltschaft keinen offiziellen Wohnsitz in Deutschland. Nachdem der Mann mehrmals ins Ausland gereist war, wurde er schließlich am Montag, 30. Oktober, durch Spezialkräfte der Polizei in Saarbrücken festgenommen.

Verdächtiger sitzt in Haft

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden neben technischem Equipment auch Kartendubletten sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 36-Jährige am Mittwoch, 1. November, einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der dringend Tatverdächtige befindet sich seither im Gefängnis.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derweil an.