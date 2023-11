Polizei erwischt Fischwilderer

Wegen Fischwilderei ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen 45-Jährigen, der am Sonntagnachmittag an einem Weiher im Bereich Obereschach geangelt hat, obwohl dies untersagt ist. Das teilt die Polizei mit. Ein Zeuge hatte den Mann bemerkt und die Polizisten verständigt. Gegen den 45-Jährigen wird nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.