Ravensburg

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Nachdem eine 18-jährige VW-Fahrerin laut Polizeibericht am Dienstag kurz vor 7 Uhr in der Jahnstraße einem bislang unbekannten Autofahrer ausweichen musste und dadurch ein Schaden an ihrem Fahrzeug entstanden ist, ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen Unfallflucht. Der Unbekannte wechselte auf Höhe der Robert-Bosch-Straße den Fahrstreifen von links nach rechts und übersah dabei offenbar den VW der 18-Jährigen.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 15:40 Von: sz