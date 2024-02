Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Unbekannte haben am Donnerstag kurz nach 21 Uhr in den Räumen einer Hochschule in der Rudolfstraße Feuer gelegt. Das teilt die Polizei mi. tDie Täter zündeten einen Mülleimer in einer Toilette im ersten Stockwerk sowie Papier in einem Raum im zweiten Obergeschoss an. Eine Frau wurde auf den Rauch aufmerksam und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Brände bereits erloschen.

Die Wehrleute durchsuchten die Räumlichkeiten nach weiteren Brandstellen. Durch Ruß und Rauch entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg dauern an. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, mögen sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 an die Ermittler wenden.