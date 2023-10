Die Polizei in Ravensburg ermittelt gegen einen 37 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, in der Nacht vom 25. auf den 26. März mindestens einen PKW in der Hegaustraße aufgebrochen und Gegenstände im Wert von 200 Euro gestohlen zu haben. Das teilt die Polizei mit. Über eine DNA-Spur an einem zurückgelassenen Gegenstand ist die Polizei dem Mann auf die Schliche gekommen.