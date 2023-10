Polizei ermittelt gegen dreiste Ladendiebe

Im Fahrzeug eines 46-jährigen Ladendiebs wurde am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weißenauerstraße Diebesgut im Wert von etwa 120 Euro aufgefunden. Das teilt die Polizei mit. Zuvor hatte der 46-Jährige mit seinem 22-jährigen Begleiter zwei Mal im Einkaufsmarkt Waren entwendet. Zwischen den beiden Taten brachten die Männer die unbezahlten Waren in das Auto. Die Polizei in Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, ordnete die Staatsanwaltschaft zur Sicherung des Strafverfahrens die Erhebung einer Sicherheitsleistung an.