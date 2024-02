Die Stadt Ravensburg will künftig selbst in der Hand haben, in welcher Taktung die Busse im Stadtverkehr fahren und ab wann Elektrobusse zum Einsatz kommen. Diese und weitere Entscheidungen soll sie ab 2027 treffen können, wenn es nach dem Ravensburger Gemeinderat geht, der dieser Idee am Montag zugestimmt hat.

Damit das Konzept wirklich kommt, müssen allerdings noch die Gemeinderäte weiterer drei Kommunen zustimmen. Und die privaten Busunternehmer sollen nach Wunsch der Ravensburger Kommunalpolitik keinen Nachteil davontragen.

Realistische Chance für regionale Firmen gefordert

Die Grünen in Ravensburg hatten die Umstellung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) schon 2018 gefordert. Sie wollen so die Verdopplung der Fahrgastzahlen erreichen und Klimaziele in der Stadt erfüllen, wie Fraktionschefin Maria Weithmann in der Sitzung am Montag sagte. Sie forderte die Stadt aber auf, die Ausschreibungen so zu formulieren, dass die Busunternehmen aus der Region, die bisher schon im Stadtverkehr fahren, auch eine realistische Chance haben.

Denn die haben Sorgen um ihre Zukunft, wie der Waldburger Busunternehmer und Vertreter des Verbandes baden-württembergischer Omnibusunternehmen, Bernd Grabherr, vor der Entscheidung im Gespräch mit der Redaktion sagte. Denn bisher organisiert eine Gesellschaft, an der sein Unternehmen neben anderen wie auch der Stadt beteiligt war, den Stadtbusverkehr. Der ist auf Gewinn ausgelegt. Künftig soll das nicht mehr der Fall sein. Man spricht dann von gemeinwirtschaftlich organisiertem Verkehr. Das ermöglicht, neue Formate wie aktuell den Mobi-Bestellbus zu testen, die sich nicht vom ersten Tag an finanziell lohnen müssen.

Die vier Partner binden sich auf zehn Jahre

Da die Buslinien die Kommunen im Mittleren Schussental von Ravensburg über Weingarten, Baienfurt bis Baindt verbinden, sollen alle vier das künftig gemeinwirtschaftliche Angebot gemeinsam finanzieren. Zehn Jahre lang kann laut Verwaltung keine der Gemeinden aus dem Konstrukt aussteigen.

Was die Kommunen jeweils zahlen müssen Ravensburg zahlt rund 1,4 Millionen Euro jedes Jahr - ungefähr so viel Geld muss laut Stadtverwaltung schon jetzt zugeschossen werden. Weingarten zahlt rund 680.000 Euro, Baienfurt 220.000 und Baindt 160.000 Euro. Auch der Landkreis, der eigentlich für den ÖPNV zuständig ist, reicht Geld an die Kommunen weiter, das er vom Land für diese Aufgabe bekommt.

Aber nur wenn die drei Gemeinderäte dort wie schon der Ravensburger Rat zustimmen, wird das Konzept umgesetzt. Die Entscheidungen stehen in den nächsten Wochen an. „Wenn sie nicht zustimmen, würde mich das überraschen und enttäuschen“, sagte Oberbürgermeister Daniel Rapp. Man habe sich abgestimmt und sich vor allem daran orientiert, was sich die Stadt Weingarten, die knapp bei Kasse ist, leisten kann.

CDU sieht Busfahrermangel als Risiko

„Wir wollen beim ÖPNV handlungsfähig bleiben“, sagte August Schuler (CDU) im Gemeinderat zum Grund für die Zustimmung seiner Fraktion zur geplanten Änderung. Das Busangebot sei Teil der Daseinsfürsorge. Und wenn es gut angenommen werde, habe der kommunale Verbund der vier Gemeinden mehr Einnahmen und somit weniger Kosten zu tragen. Auch die CDU wolle regionale Busunternehmen künftig als Partner im Boot haben. „Aber der Busfahrermangel wird ein Risiko bleiben“, ahnt Schuler bezüglich des geplanten größeren Fahrtenangebots.

Jürgen Hutterer (Bürger für Ravensburg) befürchtet, dass man mit den 1,4 Millionen Euro pro Jahr nicht auskommen wird und die Stadt mehr zu zahlen hat.

Die privaten Unternehmen sollten wir nicht im Regen stehen lassen. Die haben uns über Jahre geholfen, den ÖPNV aufrechtzuerhalten. Jürgen Hutterer

Auch die SPD hofft, dass in der Region ansässige Unternehmen bei der Ausschreibung der Buslinien zum Zug kommen und keine Arbeitsplätze verloren gehen, so Erni Munzinger.

Freie Wähler trauen dem neuen Konzept nicht

Bei den Freien Wählern hat Joachim Arnegger seine Zweifel, dass das gemeinwirtschaftliche Konstrukt langfristig funktioniert: „Das wird teurer, als wenn jemand mit Gewinnerzielungsabsicht wirtschaftet“, sagt er.

Doch Bürgermeister Dirk Bastin erklärt, dass die gewinnbringende Wirtschaftsweise im ÖPNV durch das 49-Euro-Ticket schon jetzt eigentlich nicht mehr funktioniere.

Wir haben mehr Nachfrage im System und weniger Geld. Dirk Bastin

Beim neuen gemeinwirtschaftlichen Konzept werden seiner Einschätzung nach private Busunternehmen aus der Region in den Ausschreibungen der Aufgaben sicher zum Zug kommen. „Wir sind ja auf Partner angewiesen“, so Bastin. „Sie werden in Zukunft sogar mehr verdienen“, sagt er.