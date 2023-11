Die Haushaltslage des Bundes erscheint nach dem Verfassungsgerichtsurteil prekär. Eine schnelle Einigung, wie die weggebrochenen Milliardensummen verfassungskonform ausgeglichen werden können, ist nicht in Sicht. Manche Beobachter glauben schon an ein Ende der Ampelkoalition, anderen warnen, dass sich die CDU mit ihrer Verfassungsklage selbst ins Bein geschossen habe, weil die Schuldenbremse sie in einer ähnlichen Krise ebenso behindern könnte, sollte die Union wieder in Regierungsverantwortung kommen. Darüber sprach die „Schwäbische Zeitung“ mit dem Weingartener CDU-Abgeordneten Axel Müller.

Befürchten Sie nicht, dass Ihre Klage nach hinten losgehen könnte, wenn im Winter vermutlich die Strom- und Gaspreisbremsen ausgesetzt werden müssen wegen Ihrer Klage und die Wähler Ihnen die Schuld dafür geben könnten?

Wenn es die Regierung nicht tut, muss die Opposition für Klarheit und Transparenz sorgen und dies auch rechtsstaatlich klären und durchsetzen lassen. Wir können als Politikerinnen und Politiker nicht gegen die vom Grundgesetz mit gutem Grund vorgegebenen Regeln verstoßen und die Wähler täuschen. Auch Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner haben sich an Recht und Gesetz zu halten.

Was halten Sie davon, die Schuldenbremse für 2023 und eventuell 2024 noch einmal auszusetzen beziehungsweise sie zu reformieren? Ansonsten trifft es Sie in zwei Jahren vermutlich genauso hart, wenn Sie vermutlich wieder in Regierungsverantwortung sind.

Es sei die Anmerkung erlaubt, dass die unionsgeführte Bundesregierung seit 2014 bis zu dem außergewöhnlichen Ereignis der Corona-Pandemie ausgeglichene Haushalte vorgelegt hat. Es wurden sogar Schulden getilgt. Schuldenbremse heißt ja nicht, dass keine Neuverschuldung gemacht werden darf, sondern dass diese auf ein bestimmtes Niveau beschränkt ist.

Diese Beschränkung macht auch Sinn, weil höhere Schulden in einem Jahr die Handlungsfähigkeit des Staates in den Folgejahren einschränken. Und für Jahre mit außergewöhnlichen Aufgaben wie der Bewältigung einer Pandemie oder kriegerischen Auseinandersetzungen bietet auch die Schuldenbremse weitere Ausnahmen an.

Welche politischen Folgen hat es Ihrer Meinung nach, wenn die Strom- und Gaspreisbremse früher ausläuft als geplant? Treibt man so nicht noch mehr Wähler in die Arme der AfD?

Die Menschen hält man davon ab, extrem zu wählen, wenn man eine verlässliche, nachvollziehbare und verständliche Politik macht, die Vertrauen schafft. Das kann man der Ampelkoalition ‐ nicht erst seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ‐ nicht attestieren. Ich denke an Stichworte wie Atomkraft oder Heizungsgesetz.

Abgesehen davon: Wir erwarten für 2024 die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bund, Länder und Gemeinden werden voraussichtlich rund eine Billion ‐ tausend Milliarden ‐ Euro zur Verfügung haben. Mit diesem Geld sollten wir auskommen. Wir können unseren Kindern und Enkelkindern doch nicht nur Schulden hinterlassen.

Was würden Sie davon halten, wenn Olaf Scholz der Union eine Groko bis 2025 anbieten würde? Wäre die CDU dazu bereit, um größeren Schaden vom Land abzuhalten?

Die Union hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland immer staatspolitische Verantwortung zum Wohle des Landes und seiner Menschen gezeigt. Das gilt aber auch für die Sozialdemokratie. Eine Große Koalition schließe ich daher nicht aus, allerdings sollte diese folgerichtig von der Union angeführt werden.

Das würde der augenblicklichen politischen Stimmung in den Wahlumfragen entsprechen. Sofern ein solches Szenario nicht eintreten sollte:

Wir haben eine gewählte Regierung, und diese hat die Aufgabe und Pflicht, sich um die Probleme endlich zu kümmern. Axel Müller

Und ich erwarte vom Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, dass er nun endlich wahrnehmbar wird. Ich habe die letzten Tage wenig bis nichts von ihm gehört ‐ in einer solch dramatischen Situation.