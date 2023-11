Der Landkreis Ravensburg könnte Ende des Jahres wieder an die Grenzen seiner Platzkapazitäten für Flüchtlinge stoßen: Die im Oktober eröffnete und für knapp 300 Bewohner ausgelegte Leichtbauhalle ist bereits zu zwei Dritteln belegt, und der Landkreis muss im November und Dezember weitere Flüchtlinge aufnehmen.

171 Asylbewerber und 19 Flüchtlinge aus der Ukraine

Der Kreis muss laut Pressesprecherin Selina Nußbaumer im November 171 Asylbewerber (Oktober rund 170) aufnehmen. Darunter sind auch Familien, denen der Landkreis die Form der Unterbringung in der Leichtbauhalle mit nach oben offenen Sechsbett-Zimmern nach Möglichkeit nicht zumuten will. Den Großteil machen in der Regel aber Männer aus, die alleine nach Deutschland gekommen sind. Das Land Baden-Württemberg weist den Landkreisen monatlich Flüchtlinge nach einem festgelegten Verteilschlüssel zu.

190 Männer leben inzwischen in der im Oktober eröffneten Halle, die als Provisorium auf einem kreiseigenen Sportplatz auf der Ravensburger Burachhöhe aufgebaut worden ist. Sollte sich im Dezember eine ähnliche Zuweisung wiederholen, wäre die zeltartige Unterkunft wahrscheinlich voll und der Landkreis hätte wieder ein Platzproblem.

Bislang keine Anrufe von Nachbarn bei der Polizei

Nachbarn hatten vor Inbetriebnahme die Befürchtung geäußert, es könnte zu Ruhestörungen kommen. Das scheint bisher nicht der Fall zu sein. Bislang habe es keine Beschwerden oder „nennenswerten Einsätze“ an der Unterkunft gegeben, sagte eine Polizeisprecherin auf SZ-Anfrage.

Hinzukommen Flüchtlinge aus der Ukraine, in den kommenden zwei Novemberwochen erwartet der Kreis 19 Personen.