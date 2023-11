Ravensburg

Plastikwannen beschädigen Auto

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Zwei schwarze Plastikwannen, die ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen auf der B 30 verloren hat, haben Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro am Fiat einer 60-Jährigen verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 14:20 Von: sz