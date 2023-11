Angesichts der dramatischen Wohnungsnot in Ravensburg ist die Stadtverwaltung bereit, erheblich in bestehende Regelungen einzugreifen. Ein Zwölf-Punkte-Plan von Oberbürgermeister Daniel Rapp und Baubürgermeister Dirk Bastin, der den darbenden Wohnungsbau ankurbeln soll, setzt auf niedrigere Kosten, weniger Bürokratie und mehr Tempo für Bauherren.

Gleichzeitig aber sollen auch hart erkämpfte Beschlüsse des Gemeinderates aufgeweicht werden: zum sozialen Wohnungsbau, zur Baumschutzsatzung, zu Bebauungsplänen. Das Ziel: 200 bis 250 zusätzliche Wohnungen pro Jahr durch dieses Programm.

Empfohlene Artikel Wohnraum Schneller und billiger: Hoffnung für Bauherren in Ravensburg q Ravensburg

Auf der Oberschwabenschau hatte Rapp einen Teil seiner Ideen vorgestellt, am Mittwoch präzisierte er den Plan in einem Pressegespräch, bevor sich am Abend der Technische Ausschuss des Gemeinderates damit erstmals auseinandersetzte. Ausgangspunkt: Die aktuelle Lage in Deutschland sei dramatisch, das gelte auch für Ravensburg:

Der Wohnungsbau ist komplett zum Erliegen gekommen. Daniel Rapp

Privater Wohnungsbau ist das Ziel

Mit dem Zwölf-Punkte-Plan soll nun vor allem der private Wohnungsbau Impulse bekommen. Weniger wenden sich die Maßnahmen an die großen Bauträger, so Dirk Bastin. Handlungsspielräume der Kommune müsse man ausschöpfen, dabei aber gleichzeitig auch die Interessen von Nachbarn künftiger Bauplätze vertreten.

Die Punkte aus dem Programm im einzelnen:

1. Die Genehmigungsverfahren bei Bauvorhaben sollen in Ravensburg komplett digitalisiert und vereinfacht werden. Schon ab Januar haben Bauherr, Planer und Verwaltung Zugriff auf eine Plattform und alle notwendigen Inhalte. Das Ziel: Nur sechs Wochen bis zur Baugenehmigung bei vereinfachten Verfahren (beispielsweise beim Ausbau von Dächern), drei Monate maximal bei komplexen Verfahren.

Die Genehmigungsverfahren bei Bauvorhaben sollen in Ravensburg komplett digitalisiert und vereinfacht werden. Schon ab Januar haben Bauherr, Planer und Verwaltung Zugriff auf eine Plattform und alle notwendigen Inhalte. Das Ziel: Nur sechs Wochen bis zur Baugenehmigung bei vereinfachten Verfahren (beispielsweise beim Ausbau von Dächern), drei Monate maximal bei komplexen Verfahren. 2. Hausbesitzer sollen beim Um- und Ausbau von Einfamilienhäusern gezielt beraten werden, um damit mehr Wohnraum zu schaffen. Vorbild für diese Maßnahme ist das Projekt „Aus Alt macht zwei und mehr“ der Gemeinden Bodnegg, Schlier, Waldburg und Grünkaut.

28.000 Euro für eine Dachgaube

3. Die Gebühren für Baugenehmigungen sollen sinken. Zum Teil sind sie ein wesentlicher Kostentreiber für Bauherren, besonders, wenn es um Befreiungsgebühren geht. Die Gebühr für den Ausbau einer Dachgaube kann in Ravensburg schnell bei 25.000 bis 28.000 Euro liegen, weil sie sich am Wert des Grundstückes bemisst.

Die Gebühren für Baugenehmigungen sollen sinken. Zum Teil sind sie ein wesentlicher Kostentreiber für Bauherren, besonders, wenn es um Befreiungsgebühren geht. Die Gebühr für den Ausbau einer Dachgaube kann in Ravensburg schnell bei 25.000 bis 28.000 Euro liegen, weil sie sich am Wert des Grundstückes bemisst. 4. Es dürfte künftig mehr Ausnahmen von der Verpflichtung geben, Stellplätze zu schaffen ‐ 10.000 Euro zahlt derzeit, wer einen solchen vorgeschriebenen Stellplatz in der Altstadt per Vertrag ablösen will.

Es dürfte künftig mehr Ausnahmen von der Verpflichtung geben, Stellplätze zu schaffen ‐ 10.000 Euro zahlt derzeit, wer einen solchen vorgeschriebenen Stellplatz in der Altstadt per Vertrag ablösen will. 5. Wer für die Einrichtung seiner Baustelle eine öffentliche Fläche belegen muss, zahlt derzeit Sondernutzungsgebühren an die Stadt. Diese soll für die Jahre 2024 bis 2026 ausgesetzt werden, wenn Wohnungen entstehen.

Mehr Freiraum für Bauherren

6. In Gebieten ohne Bebauungsplan will die Stadt Bauherren mehr Möglichkeiten geben, ihre Vorstellungen umzusetzen. Bauwünsche wurden zuletzt vor allem in den eher ländlichen Gebieten von der Verwaltung meist streng behandelt und häufig abgelehnt. 50 Dörfer und Weiler gehören zu Ravensburg

In Gebieten ohne Bebauungsplan will die Stadt Bauherren mehr Möglichkeiten geben, ihre Vorstellungen umzusetzen. Bauwünsche wurden zuletzt vor allem in den eher ländlichen Gebieten von der Verwaltung meist streng behandelt und häufig abgelehnt. 50 Dörfer und Weiler gehören zu Ravensburg 7. Bebauungspläne aus den 60er- und 70er-Jahren sind häufig mit sehr großzügigen Abständen zwischen den einzelnen Häusern aufgestellt worden, Dachgeschosse wurden hingegen nicht ausgebaut, die maximale Höhe von Gebäuden wurde restriktiv festgesetzt. Das alles soll überprüft und überplant werden. Alleine Dachgeschosse böten ein Potenzial von 2000 weiteren Wohnungen.

Bebauungspläne aus den 60er- und 70er-Jahren sind häufig mit sehr großzügigen Abständen zwischen den einzelnen Häusern aufgestellt worden, Dachgeschosse wurden hingegen nicht ausgebaut, die maximale Höhe von Gebäuden wurde restriktiv festgesetzt. Das alles soll überprüft und überplant werden. Alleine Dachgeschosse böten ein Potenzial von 2000 weiteren Wohnungen. 8. Bauträger werden in Ravensburg an den Kosten für die Infrastruktur beteiligt. Diese geben sie dann an die Wohnungseigentümer weiter. Bis Ende 2026 sollen diese Kosten ausgesetzt werden.

Bündnis soll „überarbeitet“ werden