Pius Kühnle dominiert im Sprint

Beim Radsportevent Riderman in Bad Dürrheim gibt es auch ein Rennen für die Junioren (U19) und die U17. Kurz vor Saisonende starteten sechs Radler des KJC Ravensburg. Den Sieg holte sich Pius Kühnle ‐ nicht alle seiner Teamkollegen waren mit sich zufrieden.

Anders als bei vielen Rennen der Nachwuchsklassen führte die Strecke in Bad Dürrheim nicht mehrmals über eine kürzere Runde, sondern es gab einen 70 Kilometer langen Kurs, der nur einmal zu befahren war. In der U17 fuhren einige der besten Fahrer im Feld der älteren Junioren mit. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit gelang es keinem der Fahrer, sich absetzen, wodurch das Rennen im Sprint entschieden wurde. Pius Kühnle vom KJC, der in dieser Saison einige gute Platzierung und Siege erreicht hat, dominierte den Sprint und gewann das U17-Rennen.

In der U19 löste sich an einem der Anstiege eine dreiköpfige Spitzengruppe, in der sich unter anderem der Ravensburger Samuel Schulz und der Europameister Max Bock befanden. Dem Feld gelang es daraufhin nicht mehr, die Spitzengruppe zu stellen und so ging es hier im Sprint der Spitzengruppe um die ersten drei Plätze. Schulz fehlten laut Mitteilung zum Schluss die entscheidenden Kraftreserven, er wurde Dritter. Im Sprint des Hauptfelds ging es noch um die weiteren Platzierungen: Ferdinand Hübner vom KJC wurde Fünfter. Auch wenn sich einige Ravensburger für das U19-Rennen mehr erwartet hatten, zog das KJC-Team ein positives Fazit.