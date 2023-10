Pius Kühnle beendet die Saison mit klarem Sieg

Erfolgreicher Saisonabschluss für das Ravensburger KJC-FEO-Team: Beim Kriterium Rund um d’Kirch in Meckenbeuren haben die Radfahrer des KJC ihre Saison 2023 beendet. Zum Abschluss gab es für die KJC-Fahrer noch zwei Siege und einige gute Platzierungen.

Im Nachwuchsrennen der U13-Klasse fuhr Lina Seidler ganz vorne mit und initiierte laut Mitteilung zwischenzeitlich auch eine kleine Spitzengruppe, die später aber wieder eingeholt wurde. Trotzdem schaffte sie es mehrmals in den Wertungsrunden zu Punkten, wodurch sie sich an die Spitze der Kriteriumswertung setzte, die sie sich auch in der letzten Zielwertung durch einen dritten Platz nicht mehr nehmen ließ und das Rennen gewann. Dadurch setzte sich Lina Seidler auch in der Gesamtwertung des 4-Länder-Schülercups, der über die Saison in neun Rennen ausgefahren wurde, durch.

Der Ravensburger überrundet die Konkurrenten

Der in dieser Saison mehrfach erfolgreiche und in Meckenbeuren wohnende Pius Kühnle bewies beim U17-Rennen vor heimischem Publikum sein Können: Er dominierte das knapp einstündige Rennen von Beginn an, indem er mehrere Wertungen für sich entschied. Damit aber nicht genug: Pius Kühnle schaffte es, sich alleine vom Feld abzusetzen und eine Überrundung des Feldes zu vollziehen, wodurch er das U17-Rennen klar gewann.

Abschließend startete Manuel Madlener vom KJC im Hauptrennen der Elite-Kategorie. Das 90 Runden lange Kriterium wurde von den Fahrern des RSC Kempten dominiert. Madlener gelang es jedoch, nach kurzer Zeit in einer achtköpfigen Spitzengruppe mitzufahren und in mehreren Wertungssprints gegen die Sprintspezialisten zu punkten. Nachdem es der Gruppe gelang, nach gut der Hälfte des Rennens das Feld zu überrunden, befand sich der Ravensburger auf Platz fünf. In der vorletzten Wertungsrunde positionierte er sich dann geschickt hinter dem Sprintzug des RSC Kempten, wodurch es ihm erneut gelang, Wertungspunkte zu sammeln. Dadurch arbeitete sich Madlener auf den vierten Platz vor, den er sich auch in der Zielwertung nicht mehr nehmen ließ.

Mit zwei Siegen und mehreren Topplatzierungen im Abschlussrennen startet das KJC-FEO-Team nun optimistisch in die Winterpause.