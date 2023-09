Pilzberatung startet ab Montag

Die Pilzsaison hat begonnen. Wie jedes Jahr um diese Zeit stellen sich Pilze–Sammler die Frage, ob ihre selbst gesammelten Pilze auch wirklich essbar sind. Deshalb bietet die Freiwilligenagentur Ravensburg wieder bis Ende Oktober regelmäßig eine kostenlose Pilzberatung in der Freiwilligenagentur im Rathaus, Marienplatz 26 an. Ab Montag, 11. September, gibt dort der Pilzexperte Dieter Heinzler immer montags von 16.30 bis 17.30 Uhr Auskunft. Mehr Infos gibt es bei der Freiwilligenagentur von Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr. Telefon 0751/82—102, per Mail: [email protected]