Philippinische Jugendliche berichten über ihre Erfahrungen

Im Musical-Drama „Once We Had A Dream“ berichten philippinische Jugendliche im Alter von 15 bis 26 Jahren nicht nur über ihre persönlichen Träume, sondern auch von Gewalterfahrungen, Missbrauch und Tod. Ermöglicht wurde die Aufführung am Dienstag in der Ravensburger Zehntscheuer durch eine Kooperation zwischen der Fair-Trade-Genossenschaft „Weltpartner“ und der Kinderschutzorganisation „Preda“.

Das Stück spielt in einem kleinen philippinischen Dorf, das von Armut und Bergbau geprägt ist. Als plötzlich ein Damm im Bergwerk einbricht, zerstört die Flut die Lebensgrundlage der Dorfbewohner. Notgedrungen wird Celina von ihrer Mutter ins Ausland geschickt, um einen gut bezahlten Job zu finden. Dort gerät sie in die Hände eines internationalen Menschenhändlers.