Pflegeheimbewohnern Wünsche erfüllen

In der Galgenhalde steht vor dem Haus der Pflege St. Meinrad der Stiftung Liebenau wieder der Weihnachtsbaum mit Wünschen von Bewohnern. Wer den Bewohnerinnen und Bewohnern eine kleine Freude bereiten will, kann sich eine Wunschkugel aussuchen und ein Geschenk besorgen.

Der Weihnachtsbaum vor dem Eingang des Pflegeheims St. Meinrad ist behängt mit vielen bunten Wunschkugeln. Wünsche, die die Bewohnerinnen und Bewohner sich selbst ausgesucht haben: ein Duschgel, ein Buch oder selbstgestrickte Socken.

Wer möchte, kann am Baum eine Kugel mitnehmen, das Geschenk besorgen und einpacken und dann die „Wunschkugel“ ans Geschenk binden, so dass es zugeordnet werden kann. Das Geschenk kann werktags zwischen 8.30 und 16 Uhr am Haupteingang, Galgenhalde 23 in Ravensburg, abgegeben werden. Bitte vorher klingeln. Letzter Abgabetermin ist Mittwoch, 20. Dezember.

„Unsere Bewohnerschaft freut sich mit strahlenden Augen auf ihre Geschenke. Dass unsere älteren Menschen nicht vergessen werden und durch diese Aktion fremde Menschen an fremde Menschen denken und ihnen somit eine Freude machen, das berührt einen jedes Jahr aufs Neue“, so Einrichtungsleiterin Natalie Hoss.