Person in psychischem Ausnahmezustand verletzt Polizeibeamte

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung muss sich ein 27-Jähriger verantworten, nachdem er am Montag einen Polizisten angegriffen und verletzt sowie mehrere Beamte beleidigt hat. Das teilt die Polizei mit. Besorgte Anwohner meldeten gegen 20 Uhr über Notruf eine randalierende Person in der Mühlbruckstraße, welche sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Da der 27-Jährige sich gegenüber den Polizisten sehr aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich massiv. Im Zuge dessen wurde einer der eingesetzten Polizisten so verletzt, dass er seinen Dienst vorzeitig beenden musste. Des Weiteren beleidigte der 27-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten mit derben Ausdrücken, weshalb er nun mit mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg rechnen muss.