Pedelec-Fahrer kollidiert mit Auto in der Wilhelm-Hauff-Straße

Verletzungen hat sich ein 70 Jahre alter Pedelec-Fahrer zugezogen, als er am Montag gegen 18 Uhr in der Wilhelm-Hauff-Straße mit einem Pkw kollidiert ist. Die 71-jährige Fiat-Fahrerin bog von der Jahnstraße in die Einbahnstraße ein, wo ihr verbotswidrig, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, der Radler entgegenkam. Beim folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Radler leicht und wurde nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sowohl am Pkw als auch am Zweirad entstand lediglich geringer Sachschaden.