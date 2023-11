Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizeibericht am Sonntagabend ein schwarzes Pedelec des Herstellers Vinora im Wert von rund 2500 Euro entwendet.

Das Zweirad war zwischen 17.45 Uhr und 19.40 Uhr in der Herrenstraße mit einem Schloss an einer Regenrinne angekettet. Der Unbekannte durchtrennte das Schloss und nahm es samt Pedelec mit. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.