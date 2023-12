Pedelec auf dreiste Weise unterschlagen

Ermittlungen unter anderem wegen Unterschlagung hat das Polizeirevier Ravensburg laut Bericht gegen eine 36-Jährige eingeleitet, die am Mittwochnachmittag auf dreiste Weise ein Fahrrad unterschlagen hat. Die Frau wollte in einem Fahrradgeschäft in der Wangener Straße mit dem rund 5000 Euro teuren Pedelec eine Probefahrt machen.

Hierzu ließ sie ihren angeblichen Sohn in dem Laden zurück und fuhr mit dem Fahrrad nicht nur im Hof, sondern direkt auf die Straße in die Stadt. Wie sich herausstellte, hatte die Tatverdächtige auf der Straße einen Jugendlichen angesprochen und diesen darum gebeten, mit ihr in das Fahrradgeschäft zu gehen.

Dort ließ sie den Jungen quasi als Pfand zurück. Die Polizei konnte die 36-Jährige zeitnah anhand von Videoaufnahmen identifizieren. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau das Pedelec in der Stadt für wenige hundert Euro weiterverkaufen wollte. Da dem vermeintlichen Käufer jedoch wegen des Preises Zweifel aufkamen, kontaktierte dieser selbstständig den Fahrradladen. Die Polizei stellte das Pedelec sicher und brachte es zu dem Geschäft zurück. Die 36-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.