Paul Strauß fliegt bei Ravensburger Niederlage vom Platz

Nächster Rückschlag für die Fußballer des FV Ravensburg: Sie verloren am Samstag in der Fußball-Oberliga beim Aufsteiger VfR Mannheim mit 1:2 (1:0). Zudem kassierte Pausl Strauß eine Rote Karte und wird dem FV damit im Heimspiel am Samstag gegen den weiteren Aufsteiger FC Denzlingen fehlen.

„Mit null Punkten nach Hause zu fahren tut natürlich weh“, sagte FV-Trainer Michael Schilling bei der Pressekonferenz. „Nach der Roten Karte wurde es schwer.“ Die mitentscheidende Szene in diesem Spiel gab es in der 36. Minute. Bei einem Angriff der Mannheimer holte Paul Strauß den VfR-Spieler Pasqual Pander von den Beinen. Schiedsrichter Max Angenendt wertete es als Notbremse und zeigte dem Ravensburger die Rote Karte.

Ravensburg ging früh in Führung

Zu diesem Zeitpunkt sah es noch ganz gut aus für den FV. Nach einem Freistoß von Timo Senn in der elften Minute wehrte Mannheims Torwart Paul Lawall den Ball zur Seite ab. Daniel Schachtschneider legte ihn von der Grundlinie zurück in die Mitte, Ivo Colic hatte Platz und erzielte das 1:0. „Der Gegner hat uns hoch gepresst, bei uns kam kein Spielfluss zustande“, meinte VfR-Trainer Hakan Atik. „Das 1:0 für Ravensburg war verdient.“

Doch mit einem Mann mehr spielte Mannheim geduldig und wartete auf seine Chancen. Die kamen: In der 57. Minute bekamen die Ravensburger den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt, schließlich war Hassan Amin zur Stelle und traf zum 1:1. „Wir wussten, dass Mannheim viel über die Außen kommt und viele Flanken schlägt“, sagte Schilling. „Meine Spieler haben alles reingeworfen.“ Doch das reichte auch am Samstag mal wieder nicht ‐ weder für einen Punkt und erst recht nicht für den eigentlich so dringend benötigten Sieg. In der 70. Minute gab es eine Flanke von der linken Seite, in der Mitte nahm Elvir Maloku den Ball mit der Brust an und traf dann direkt aus der Drehung zum 2:1. „Ein Tor des Monats“, lobte Atik seinen Torschützen.

Während der FV nur zu „Halbchancen“ kam, wie es Schilling nannte, hätte Mannheim höher gewinnen können. Doch FV-Torwart Haris Mesic reagierte noch glänzend gegen Christoph Becker und Justin Neuner. Punkte brachte das dem FV aber keine ein.

Oberliga, 15. Spieltag:

VfR Mannheim ‐ FV Ravensburg 2:1 (0:1). ‐ Tore: 0:1 Ivo Colic (11.), 1:1 Hassan Amin (57.), 2:1 Elvir Maloku (70.) ‐ Schiedsrichter: Max Angenendt ‐ Zuschauer: 300 ‐ Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Paul Strauß (FV, 36., Notbremse) ‐ FV: Mesic ‐ Lauenroth (46. Boneberger), Geiselhart, Fippl, Bleise (84. Schäch) ‐ Jeggle ‐ Senn (59. Galinec), Colic, Schmidtke, P. Strauß ‐ Schachtschneider.