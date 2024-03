Die großen Wald- und Landbesitzer im Landkreis Ravensburg stellen sich vehement gegen das angedachte Biosphärengiebet Allgäu-Oberschwaben. Wie die selbsternannte „Allianz der Landbesitzer -und bewirtschafter“ Schwäbische.de mitteilt, setzt sie sich inzwischen für einen Stopp des Prüfprozesses ein - und fordert Abstimmungen in jedem einzelnen Gemeinderat.

Aus Skepsis wurde Ablehnung

Aber der Reihe nach. „Braucht’s des?“ fragt der Oberschwabe, wenn er etwas skeptisch betrachtet. Eine im weitesten Sinn skeptische Haltung hatte in der Vergangenheit auch die Allianz der Landbesitzer, wenn es um das Biosphärengebiet ging. Doch der Ton wurde schon in der Vergangenheit rauer.

„Die Landeigentümer fordern den Stopp des Prüfprozesses zum Biosphärengebiet!“ Michael Fick

Bei den Winterversammlungen des Bauernverbands verkündete dessen Kreis-Chef Franz Schönberger aller Orten, warum aus seiner Sicht Landwirte von einem Biosphärengebiet nichts halten sollen. Und wie man sich dagegen „wehren“ könne: „Lasst Euch im Sommer in die Gemeinderäte wählen oder sprecht gezielt gute Leute an“, sagte er vor einigen Wochen bei einer Bauernversammlung in Vogt. Franz Schönberger und der Sprecher der Allianz, Michael Fick, kandidieren bei der Kommunalwahl jeweils auf CDU-Listen. Von Kritikern des Biosphärenreservats wurde außerdem ein PR-Spezialist auf das Vorhaben angesetzt.

Wer fordert jetzt den Prozess-Stopp?

Nun also geht die „Allianz“ in die Offensive: „Die Landeigentümer fordern den Stopp des Prüfprozesses zum Biosphärengebiet“, teilte Sprecher Michael Fick am Mittwoch mit. Fick ist Förster des Fürsten von Waldburg-Zeil.

In der Allianz haben sich der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben, die Forstkammer Baden-Württemberg, die Familienbetriebe Land und Forst Baden-Württemberg, der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, der Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer Baden-Württemberg, sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe der Region zusammengeschlossen.

Begründung: Schlechte Erfahrungen mit Großschutzgebieten

Die genannten waren zu den Arbeitskreisen, in denen der Prüfprozess zum Biosphärengebiet Formen nehmen soll, eingeladen und haben daran auch teilgenommen.

Mitte der Woche wurden die Ergebnisse der Arbeitskreise im sogenannten Dialogkreis vorgestellt. Die Bilanz der Allianz: „Die Landeigentümer sehen ihr Misstrauen aufgrund der Erfahrungen aus dem Prozess zu den Natura 2000-Gebieten (europäisches Netz von Naturschutzgebieten, Anm. d. Red.) im laufenden Prozess bestätigt. Nach Abschluss der für die Land- und Forstwirtschaft zentralen Arbeitskreise erkennen sie keinen Mehrwert durch ein Biosphärengebiet, dass es rechtfertigen würde, die ganze Region durch dieses Schutzgebiet unter Naturschutz zu stellen und damit in ihrer Handlungsfähigkeit einzuschränken“, so die Mitteilung von Sprecher Michael Fick.

Das fordern die Grundbesitzer

Die Forderung der Grundbesitzer: Die Bürgermeister im potenziellen Biosphärengebiet sollen den laufenden Prozess stoppen und bei ihren Gemeinderäten ein Votum einholen, ob er fortgesetzt werden soll. Kritik üben die Grundbesitzer der Allianz außerdem daran, dass noch keine Karten mit den geplanten Grenzen der verschiedenen Zonen im Schutzgebiet vorliegen. Hintergrund: Jedes Biosphärengebiet besteht zu mindestens drei Prozent aus Wildnisgebieten, sogenannten Kernzonen. Hier ist Landwirtschaft, sogar Landschaftspflege, unerwünscht.

In Oberschwaben sollen bestehende Naturschutzgebiete, insbesondere Moore, Wildnisgebiete werden. Hinzu kommen Pflegezonen, und zwar mindestens zehn Prozent des Biosphärengebiets. Das könnten zum Beispiel jetzige Landschafts- oder Vogelschutzgebiete sein. Einschränkungen gibt es in den Pflegezonen zum Beispiel beim Einsatz von Spitzmitteln. Der Rest des Großschutzgebiets nennt sich Entwicklungszone - ohne große Einschränkungen.

Die so genannte Potenzialkulisse für ein mögliches Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben umfasst rund 155 000 Hektar Fläche. Noch ist aber völlig offen, welche Landschaftsbereiche, Städte und Gemeinden in diesem Bereich später Teil des Reservats werden könnten. (Foto: SZ )

Was stattdessen geschehen soll

Statt dem Biosphärengebiet will die „Allianz“ weiterhin eine niederschwellige Zusammenarbeit der Akteure der Region, etwa wie dem Landschaftserhaltungsverband, den Naturschutzzentren, dem Holzcluster, den Fachämtern an den Landratsämtern, Verbänden und Vereinen. Das soll aber, so die Grundbesitzer, „ohne Bevormundung von Außenstehenden und ohne Aufbau weiterer Bürokratie durch eine Biosphärengebietsverwaltung“ funktionieren.

So geht es weiter

Wie geht es - abgesehen von den Forderungen der „Allianz“ - im Prüfprozess planmäßig weiter? Derzeit läuft unter Behörden die Abstimmung des möglichen Gebiets. Voraussichtlich im Herbst sollen den Gemeinderäten grundstücksgenaue Karten vorliegen, die sie öffentlich diskutieren können. Parallel wird es weitere Arbeitskreise zu Themen wie Moorschutz, Gesundheit und nachhaltiges Wirtschaften geben. Für Interessierte wurde vom sogenannten Prozessteam die Webseite www.pruefprozess-biosphaerengebiet.de eingerichtet.