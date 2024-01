Patient nach schwerem Feuerwerksunfall in Ravensburger Notaufnahme

Die Notaufnahme am Krankenhaus in Ravensburg hatte in der Silvesternacht etliche Patienten zu versorgen. Die Rekord-Patientenzahlen von Silvesternächten der Vor-Corona-Zeit ist allerdings vorbei, wie die Pressestelle der Oberschwabenklinik mitteilte.

Verlegung in ein Spezialkrankenhaus nötig

Der schlimmste Fall: Ein 33-Jähriger verletzte sich beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern so schwer an einer Hand, dass er nach der Erstbetreuung am Elisabethenkrankenhaus (EK) in Ravensburg mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

38 Patientinnen und Patienten waren in der Silvesternacht von 20 Uhr bis 8 Uhr in der Ravensburger Zentralen Notaufnahme zu versorgen, zudem zwölf Kinder und Jugendliche in der Kindernotaufnahme am EK. Allerdings kamen von den insgesamt 50 Patienten lediglich 17 wegen direkter Folgen von Silvesterfeiern: fünf wegen Alkoholmissbrauchs, vier wegen Feuerwerksunfällen und Verbrennungen, fünf wegen Herz-Kreislauf-Problemen. Die meisten dieser 17 Verletzungen waren leicht bis mittelschwer - mit Ausnahme der heftigen Verletzungen des 33-Jährigen.

Keine Opfer von Schlägereien eingeliefert

Es habe keine Patienten gegeben, die wegen Schlägereien ins Krankenhaus gekommen seien, sagt OSK-Pressesprecher Jürgen Schattmann. Als erfreulich bezeichnet er, dass kein einziger minderjähriger Patient wegen Alkoholkonsums oder Feuerwerksverletzungen in die Notaufnahme kam. Fast alle Kinder seien wegen Atemwegserkrankungen oder schweren Grippesymptomen von ihren Eltern in die Notaufnahme gebracht worden.

Beim Jahreswechsel 2019/20 hatten laut OSK noch mehr als doppelt so viele Patienten, insgesamt 134 Patienten, die Zentrale Notaufnahme aufgesucht.