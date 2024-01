Pascal Werz tütet den Sieg ein

Der TSB Ravensburg ist erfolgreich in die Rückrunde der Handball-Bezirksliga gestartet. Gegen die im Vorfeld favorisierte SG Ulm-Wiblingen gelang dem Team um Spielertrainer Maximilian Ober ein wichtiger und verdienter 36:34 (24:19)-Heimsieg.

Die personelle Situation beider Mannschaften hat sich vor der Partie gegensätzlich entwickelt. Während bei den Rams zwar Valentin Ehrat und Benedikt Bucher erkrankt ausfielen, standen mit Simon Schmiedel und Pascal Werz zwei wichtige Spieler kurzfristig doch zur Verfügung. Dagegen boten die Gäste nur einen kleinen Kader mit acht Feldspielern auf. Somit war die Marschroute von Ober klar: Tempo, Tempo, Tempo.

Ein wahres Torspektakel

Dies setzte das Team auch perfekt um und kam durch einfache Treffer gut ins Spiel. Zum Leidwesen der Rams hatten die körperlich deutlich überlegenen Ulmer aber immer eine Antwort parat und gingen das Tempo problemlos mit. Beide Abwehrreihen hatten große Mühe und auch beide Torhüter hatten anfangs keinen Zugriff, sodass es nach zwölf Minuten bereits 9:9 stand - es war ein wahres Torspektakel.

Lukas Dreps (sieben Treffer) düpierte in dieser Phase immer wieder die großgewachsene Abwehr der Ulmer schloss seine Aktionen erfolgreich ab. Mit zunehmender Spieldauer häuften sich die Fehler der Gäste und auch der Ravensburger Torhüter Jakob Weißhaar war nun im Spiel. So gelang es den Rams, sich zur Halbzeitpause einen Fünf-Tore-Vorsprung (24:19) zu erarbeiten. In vielen Partien ist das von der Höhe her eher ein Endergebnis.

Auch den Beginn der zweiten Halbzeit dominierten die Rams, und bauten ihre Führung auf 27:20 aus, eine vermeintliche Vorentscheidung. Der Kräfteverschleiß machte sich bei den Gästen nun bemerkbar und zu allem Übel verletzten sich zwei Gästespieler unmittelbar hintereinander, sodass Ulm/Wiblingen nur noch sechs Spieler zur Verfügung standen. Die Rams konnten aufgrund des vollen Kaders am vergangenen Samstag jedoch regelmäßig durchwechseln, das Spiel schien gelaufen.

Diese Konstellation verunsicherte aber unerklärlicherweise die TSBler, während die Ulmer nach dem letzten Strohhalm griffen. Die SG holte Tor um Tor auf bis zum Spielstand von 35:33 in der 58. Minute. Dann war es jedoch dem besten Torschützen der Rams, Pascal Werz (neun Tore) vorbehalten, mit seinem Treffer zum 36:33 endgültig den Sieg einzutüten.

Schiedsrichter mit tadelloser Leistung

Die Erleichterung darüber war deutlich bei Mannschaft und Fans spürbar. Erwähnenswert ist noch die tadellose Leistung des Schiedrichtergespanns Peter Kalberer und Markus Meli vom TV Isny, die souverän und unauffällig die Partie leiteten.

Für Ravensburg war es dank der tollen Mannschaftsleistung der erhoffte Sieg zu Beginn der anstehenden „Heimspielrückrunde“. Mit diesen zwei Punkten verbesserten sich die Rams auf Platz neun der Tabelle. Kommendes Wochenende sind die TSBler spielfrei, das nächste Heimspiel steht dann am 3. Februar gegen Aufstiegsfavorit TG Biberach an.

Die SG Ulm-Wiblingen wird nun froh sein, in dieser Saison nicht mehr nach Oberschwaben reisen zu müssen. Schließlich verlor der Bezirksliga-Vierte auch am vergangenen Mittwoch die Bezirkspokal-Viertelfinalpartie beim TV Weingarten (30:39). Kommenden Samstag empfängt die SG um 20 Uhr den SC Lehr.

Für den TSB Ravensburg spielten: Weißhaar (Tor); Werz (9 Tore, 2 Siebenmeter/2 Tore), Fischer, Rizzo (2), Wiedemann (4), Trommeshauser (4), Hildebrand, Dreps (7), Ewert (2), Dent (3), Schmiedel (2), Thulke (3), Ober.