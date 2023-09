Im Zusammenhang mit der Oberschwabenschau vom 18. bis 22. Oktober in Ravensburg fallen wieder freie Parkplätze rund um die Oberschwabenhalle weg. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, treffen die Veranstalter bereits jetzt erste Vorkehrungen.

So wird das Außengelände ab Montag, 18. September, für die Belegung vorbereitet, und am Mittwoch, 20. September, beginnen die offiziellen Aufbauarbeiten seitens des Veranstalters auf dem Freigelände der Oberschwabenhalle.

Parken beim „The BossHoss“-Konzert

Laut Pressemitteilung ist der Parkplatz im Zeitraum vom 18. bis einschließlich 24. September nur teilweise (vor dem Gebäude der Rutenfestkommission) befahrbar. Diese Parkfläche stehe beim Konzert von „The Boss Hoss“ am Samstag, 23. September, zur Verfügung.

Von Montag, 25. September, bis einschließlich Freitag, 27. Oktober, ist der Platz an der Oberschwabenhalle dann vollständig gesperrt, teilt die Stadt weiter mit. Ab Samstag, 28. Oktober, stehe der Platz teilweise (im südlichen Drittel) wieder zur Verfügung, ab dem 6. November sei das Außengelände wieder wie gewohnt befahrbar.

Scheffelplatz und Bechtergarten befahrbar

Die seit kurzem kostenpflichtigen Parkplätze in der Nähe der Oberschwabenhalle (Scheffelplatz und Bechtergarten) werden regulär betrieben. Diese sind in den vergangenen Wochen teilweise gähnend leer geblieben. Spannend ist die Fage, ob sich durch den Wegfall der freien Stellplätze an der Oberschwabenhalle die beiden Areal nun füllen.