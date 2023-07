Entspannung in Sicht

Parkhaus–Bau am Ravensburger Krankenhaus liegt im Zeitplan

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Das Parkhaus am Ravensburger Elisabethen-Krankenhaus, das zur Oberschwabenklinik gehört, ist voraussichtlich Ende 2023 fertig. (Foto: Siegfried Heiss )

Das Parkhaus an der Klinik in Ravensburg nimmt Form an. Besucher des Krankenhauses erwarten es sehnlich, weil es die angespannte Parksituation entschärfen soll.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 16:00 Von: Lena Müssigmann