Papierschöpfen im Humpishaus

Nach der Winterpause öffnet die Museumsgesellschaft Ravensburg wieder ihre Pforten. Am Samstag, 2. März, kann von 10 bis 13 Uhr in der Papierwerkstatt unter Anleitung von Fachleuten Papier geschöpft werden. Das bedeutet, die Besucher und Besucherinnen können ein eigenes Blatt edles Büttenpapier selbst herstellen und individuell verwenden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei - die Museumsgesellschaft freut sich aber über eine kleine Spende.

Das Humpishaus in der Humpisstraße 5 in Ravensburg ist zur Besichtigung von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Laden „Trödel und Antik“ am Rivoliplatz ist ebenfalls von 10 bis 14 Uhr geöffnet.