Die Stadt Ravensburg will künftig häufiger Grundstücke im Erbbaurecht vergeben. Das hat für Bauherren den unschätzbaren Vorteil, dass sie sich die teils astronomischen Grundstückskosten sparen und stattdessen dauerhaft eine Erbpacht zahlen. So wollen beispielsweise die Initiatoren des „Ökoseedorfs“ in Schmalegg erschwinglichen Wohnraum in ihrem Gemeinschaftsprojekt schaffen. Doch es gibt auch Nachteile.

Adel und Kirche verkauften kein Land

Bei der Erbpacht handelt es sich im Grunde um ein Relikt aus dem Mittelalter, als die meisten Flächen nicht irgendwelchen Städten und Gemeinden oder Privatleuten gehörten, sondern der Kirche und dem Adel. Bauern bewirtschafteten häufig das Land von Adligen und zahlten dafür den Erbzins. Im Jahr 1900 wurde die klassische Erbpacht, bei der Ländereien von Untertanen bewirtschaftet wurden, weitgehend und 1947 endgültig abgeschafft und durch das modernere Erbbaurecht ersetzt.

Fürsten und die Kirche vergeben heute noch - wenn sie Bauland zur Verfügung stellen - Grundstücke fast ausschließlich im Erbbaurecht, meist für 99 Jahre. Was nicht heißt, dass Einfamilienhäuser nach 99 Jahren abgerissen werden, wenn das sogenannte „Heimfallrecht“ eintritt. In der Regel werden diese Verträge dann verlängert.

Erbzins muss lebenslang gezahlt werden

Allerdings verbleibt das jeweilige Grundstück eben immer im Eigentum des früheren Besitzers, und der Häuslebauer zahlt ein Leben lang den Erbzins und hat nie das schöne Gefühl, dass der Grund und Boden, auf dem er wohnt, allein ihm gehört - und später seinen Erben. Weshalb solche Wohnhäuser auf dem Immobilienmarkt weniger begehrt und in der Regel auch günstiger zu haben sind als herkömmliche Immobilien. Schließlich wollen die meisten Bauherren oder Immobilienkäufer ja in Zukunft gerade keine Miete mehr zahlen - oder etwas in der Art.

Aber was nutzt einem auf der anderen Seite Eigentum, das man sich nicht leisten kann? Da die Bodenpreise, Darlehenszinsen und die Preise vieler Baumaterialien gestiegen sind, schrecken viele junge Familien vor dem Hausbau oder Wohnungskauf zurück, was auch die Bauindustrie in eine Krise gestürzt hat. Der Neubau von Wohnungen und Häusern ist eingebrochen, Insolvenzen häufen sich.

„Die Frage ist, was die Kommune unternehmen kann, um konkret der Wohnungsnot entgegenzusteuern. Ein Ansatzpunkt wäre, bei den Grundstückspreisen anzusetzen, um das Bauen günstiger zu ermöglichen“, begründete Ulrich Höflacher einen Antrag der Bürger für Ravensburg (BfR), die Stadt möge in Zukunft nur noch Grundstücke in Erbbaurecht vergeben. Das Prinzip sei in Ravensburg nicht neu, sondern wurde beispielsweise im Burach nach dem Zweiten Weltkrieg praktiziert, wodurch sich damals viele Familien ihre eigenen vier Wände leisten konnten.

Stadt braucht Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Der Pferdefuß: Die Stadt würde dadurch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Millionenhöhe verlieren, denn ein voll erschlossener Quadratmeter Boden kostet in Ravensburg laut dem Online-Portal „Immowelt“ etwa 600 Euro - je nach Lage. Dort wird aktuell allerdings von privat auch ein 637 Quadratmeter großes Grundstück in der Südstadt für 1,49 Millionen Euro angeboten, was einem Quadratmeterpreis von über 2300 Euro entspricht. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind in den Doppelhaushalten der Stadt bislang ein erklecklicher Bestandteil.

Andererseits würden die laufenden Pachterträge der Stadt kontinuierliche Einnahmen über Jahrzehnte hin sichern. Der Erbzins beträgt meist vier bis sechs Prozent des Grundstückswertes (aufs Jahr gerechnet). Er kann alle drei Jahre angepasst werden, auch Indexverträge mit Inflationsausgleich sind möglich. Die Gebäude auf den Grundstücken dürfen vererbt oder verschenkt werden.

Haus könnte theoretisch verloren gehen

Nach Ablauf der Laufzeit fällt allerdings nicht nur das Grundstück an den Erbbaurechtsgeber zurück, sondern auch das Haus, das auf dem Grundstück gebaut wurde. Dafür bekommt der Hausbesitzer zwar eine Entschädigung, die muss aber nur zwei Drittel des dann aktuellen Gebäudewertes betragen. Weshalb solche Verträge meist um weitere Jahrzehnte verlängert werden.

Befürworter des Erbbaurechts argumentieren, dass die Kommune immer einen Einfluss behält und Grundstücksspekulationen verhindert werden. Der Erbbaurechtsnehmer kann über seine eigene Immobilie nämlich nicht frei verfügen, denn oft wird ein Mitspracherecht des Eigentümers im Vertrag festgelegt.

Häufig dauert Vertragslaufzeit 99 Jahre lang

Im Gegensatz zu einem Hypothekendarlehen laufen Erbbaurechtsverträge meist 50 bis 99 Jahre lang. Während dieser Zeit muss auch immer der Erbzins bezahlt werden. Der Erbbaurechtsnehmer muss außerdem damit rechnen, dass seine Erben die Immobilie unter Wert verkaufen müssen, denn je kürzer die Restlaufzeit des Vertrages ist, desto schwieriger wird es, die Immobilie zu verkaufen.

Bei ihren Grundstücken will die Stadt in Zukunft nach Worten von Baubürgermeister Dirk Bastin künftig nicht ausschließlich auf Erbpacht setzen, sondern nur, wenn es sich anbietet. Unter anderem baut das Unternehmen Vetter in 50-jähriger Erbpacht ein Parkhaus auf dem Oberschwabenhallengelände, und in Schmalegg entsteht so das Ökoseedorf.

„Dach für Köpfe“ floppte

Auch ein Ravensburger Denkmal war bereits in Erbpacht vergeben: Die zwischenzeitlich in die Schweiz ausgewanderte Mäzenin Ursula Löfflmann hatte das Vogthaus 2006 von der Stadt über eine Stiftung für 33 Jahre im Erbbaurecht gepachtet, um es zu sanieren und dort ein „Dach für Köpfe“ und „Haus des Wissens“ zu etablieren. Aus den zunächst recht hochfliegenden Plänen ist jedoch wenig geworden, auch weil das Haus im Winter nicht ausreichend geheizt werden kann.

Ausgestattet war die Stiftung mit einem Grundstock von 870.000 Euro, um das aus dem 14. Jahrhundert stammende Bürgerhaus in der Charlottenstraße aufwendig zu sanieren und mindestens bis 2016 zu unterhalten. Dafür räumte die Stadt Ravensburg Erbpacht auf maximal 33 Jahre ein. Für diese „Aufbrauchsstiftung „ wurde der Kapitalgrundstock sukzessive aufgebraucht. Auf Anfeindungen, sie nutze als Millionenerbin die Stiftung zur Steuerersparnis, reagierte Löfflmann sehr empfindlich und kehrte Ravensburg den Rücken. Das Vogthaus gab sie weit vor der Zeit an die Stadt zurück, die dort erst Ottokars Puppentheater unterbrachte und demnächst Teile der Musikschule ansiedeln wird.