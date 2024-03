Ostern - trotz allem!

„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ Diese kurzgefasste, freudige Osterbotschaft rufen wir uns in den Ostergottesdiensten zu. Aber muss einem das „Halleluja‘!“ nicht im Hals stecken bleiben, angesichts erbarmungsloser Kriege in Europa und Nahost, angesichts der Erschütterungen unserer Demokratie durch illiberale und populistische Kräfte aller Art, angesichts der Verunsicherung auch in unseren Kirchen?

Die Ostergeschichte beginnt verhalten

Ohne all das leichtfertig bei Seite zu wischen - trotz allem wird es auch in diesem Jahr 2024 Ostern! Wie gut, dass wir in Osternachtliturgien, in Auferstehungsfeiern auf den Friedhöfen und in Osterfest-Gottesdiensten an die Ostergeschichte aus dem Neuen Testament erinnert werden. Sie beginnt nicht mit einem Jubelruf und Fanfarenstoß. Sie beginnt verhalten.

Maria Magdalena und die andere Maria, so überliefert es der Evangelist Matthäus am Ende seines Evangelienbuchs, machen sich in der Morgenfrühe auf zum Grab Jesu. Sie sind zutiefst aufgewühlt von den Ereignissen der zurückliegenden Tage, die alles aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Der gewaltsame Tod Jesu am Kreuz, für sie immer noch unfassbar. Mit ihrer Trauer um Jesus und mit ihren Sorgen, wie es nun für sie weitergehen soll, sind sie unterwegs zum Grab Jesu.

Unsere Sorgen haben Platz in der Ostergeschichte

So fängt Ostern an. Mit viel Raum auch für all das, was uns in diesen Tagen aufwühlt und aus dem Gleichgewicht bringt. Unsere Sorgen haben Platz in der Ostergeschichte, unsere Erschütterungen, unsere bangen Zukunftsfragen.

Mitten hinein in Sorgen, Erschütterungen und Zukunftsfragen trifft die Osterbotschaft - heute wie damals. Die Frauen damals werden aus ihren sorgenvollen Gedankenkreisen gerissen, als sie am Grab die Worte des Engels hören: „Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“ Die Frauen beginnen, die Botschaft von Jesu Auferstehung zu verbreiten. Sie zieht immer weitere Kreise. Sie wird weitergegeben von Generation zu Generation. Durch alle Erfolgs- und Krisenzeiten hindurch löst sie Resonanzen aus, weckt Vertrauen, lässt Glauben wachsen.

Empfohlene Artikel

Auferstehungsglaube ist die Zuversicht, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Der Glaube an den auferstandenen Christus gibt die Kraft und den langen Atem, gegen all das zu kämpfen, was den Todesmächten dieser Welt Raum geben will: gegen Hass und Gewalt, gegen Ungerechtigkeit und Willkür. Der Glaube an den auferstandenen Christus gibt Rückenstärkung, dass wir nicht deprimiert und mit gesenktem Haupt unsere Wege ziehen müssen. Gerade die Verheißung, dass Leben bei Gott nicht mit dem Tod endet, stärkt und verpflichtet dazu, auf der Erde für das Leben einzutreten - auch in diesen Tagen 2024, mit unserer kleinen Kraft, mit unserer Achtsamkeit füreinander, im Vertrauen auf den auferstandenen Christus.

Christen stehen auf für Demokratie und Zusammenhalt

Der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi gibt Mut und Kraft, aufzustehen und zu tun, was dem Leben dient, damit es kein lang gestreckter Tod ist, sondern blühen und gedeihen kann in seiner ganzen bunten gottgewollten Fülle. Deshalb stehen Christen auf für Demokratie und Zusammenhalt und stellen sich an die Seite derer, die für die unantastbare Würde aller Menschen eintreten. Deshalb stehen Christinnen auf und schaffen Diskursräume, wo wir uns miteinander an den Tisch setzen, um im Gespräch zu bleiben, um einander zuzuhören, um zu versuchen, uns einander verständlich machen, um Toleranz zu leben.

Und in all dem die große Osterhoffnung in kleine alltagstaugliche Münzen zu wechseln. Denn wie sagte der Liedermacher und Bürgerrechtler Wolf Biermann: „Auferstehung ist die härteste Währung auf dem Markt, wo Hoffnung gehandelt wird.“ Mit solchen Hoffnungs-Münzen in der Hand lässt sich ein Oster-Halleluja anstimmen - trotz allem!