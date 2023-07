Was der Ravensburger Kreistag entscheidet, hat für jeden Bürger zwischen Schussental und Schwarzem Grat Konsequenzen. 2024 wird das Gremium neu gewählt. Zwischen neuen Gemeinderäten vor Ort und der Wahl zum EU–Parlament in Brüssel und Straßburg — alles, wird an einem Tag gewählt — geht der Kreistag gerne unter. Die Parteien bereiten sich jedoch schon intensiv auf die Wahl vor. Wer antritt — und womit sie die Wähler überzeugen wollen: ein Überblick.

Werden die Kandidatenlisten voll?

Zumindest haben die Fraktionen, die zurzeit im Ravensburger Kreistag vertreten sind, das vor. Das sind die auch im Bundestag vertretenen Parteien plus die Freien Wähler. Die „Alternative für Deutschland“ hat bei der vergangenen Kreistagswahl nicht kandidiert. Die Linke hat derzeit keinen Sitz mehr in dem Gremium, ihr bis dato einziger Kreisrat ist zur SPD gewechselt. AfD und Linke haben beide nicht auf einen entsprechenden Fragenkatalog der „Schwäbischen Zeitung“ reagiert.

Wer kann für eine Partei kandidieren?

Grundsätzlich steht die Kandidatur auf der jeweiligen Liste, das haben alle Parteien der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, auch Nicht–Mitgliedern der entsprechenden Wählervereinigung offen. Eine gewisse Übereinstimmung bei Grundhaltungen und Werten sollte aber gegeben sein, wie die Fraktionschefs der „Schwäbischen Zeitung“ sagten. Oliver Spieß von den Freien Wählern bezeichnet die Offenheit gar als „Markenzeichen“ seiner Gruppe. „Wir gehören nicht zur Freien–Wähler–Partei, sondern zum unabhängigen Landesverband der Freien Wähler.

Bei uns steht Parteipolitik als solches überhaupt nicht zur Debatte, sondern die sachorientierte Politik für die Menschen hier vor Ort.“ Oliver Spieß, Freie Wähler

Nur „extreme politische Richtungen“ hätten auf seiner Liste keinen Platz. Alle Parteien wollen außerdem die erstmalige Möglichkeit nutzen, auch Kandidaten unter 18 Jahren zu werben. Der Landtag hat das aktive und passive Wahlrecht für alle Baden–Württemberger ab 16 Jahren für die Kommunalwahlen 2024 im vergangenen Jahr beschlossen.

Eine paritätisch besetzte Liste, also abwechselnd Männer und Frauen, werden die Grünen „in gewohnt grüner Tradition“, wie Tilmann Schauwecker sagt, umsetzen. Diese Selbstverpflichtung ist ein Alleinstellungsmerkmal, auch wenn die übrigen Parteien eine möglichst hohe Anzahl von Frauen auf ihren Listen für erstrebenswert halten.

Welches Wahlziel haben die Parteien?

Bei manchen sind die Wunden der vergangenen Wahl offenbar noch nicht ganz geheilt. Der Vorsitzende des CDU–Kreisverbands, Christian Natterer, sagt:

„Wir haben das letzte Mal sechs Sitze eingebüßt und arbeiten daran, einige davon zurückzuholen.“ Christian Natterer, CDU

Das Ziel der CDU sei, „mit Abstand“ stärkste Fraktion zu bleiben. Die Freien Wähler sind derzeit die Nummer 2 im Kreistag. Und wollen das auch bleiben, wie Fraktionschef Oliver Spieß, Bürgermeister von Fronreute, erklärt: „Wir wollen unser Ergebnis aus dem Jahr 2019 auf jeden Fall halten und als unabhängige Kraft wenn möglich das Ergebnis auch noch verbessern.“ Grüne und SPD wollen ihr Wahlergebnis von vor vier Jahren verbessern. Der Sprecher der ÖDP, Siegfried Scharpf, gibt „arbeiten, kämpfen und dann hoffen“ als Devise aus. Und die FDP will laut Fraktionschef Daniel Gallasch „wieder in Fraktionsstärke“, das heißt mit mindestens drei Sitzen, im Kreistag vertreten sein. Derzeit hat sie vier.

Wer wird die Fraktionen nach der Wahl führen?

Große Veränderungen stehen bei den Chefs der Fraktionen offenbar nicht an. Horgenzells Bürgermeister Volker Restle will auch nach der nächsten Wahl für die Christdemoktraten im Kreistag sprechen. Oliver Spieß hat sich für dieselbe Funktion bei den Freien Wählern erneut bereiterklärt. Tilmann Schauwecker aus Wangen würde diesen Job wieder für die Grünen übernehmen. Das gilt auch für Daniel Gallasch und die FDP. Bei der SPD hat Rudolf Bindig angekündigt, mit dann 83 Jahren wieder den Fraktionsvorsitz übernehmen zu wollen.

Rückblick: Was läuft in der aktuellen Wahlperiode besonders schlecht?

Bei dieser Frage sind sich die Parteien uneins. „Große Versäumnisse des Kreistages in dieser Wahlperiode sehe ich rückblickend jetzt nicht“, findet CDU–Chef Natterer. Zwar sei nicht alles so gelaufen, wie man es sich gewünscht hätte, „aber immer wieder mal ist man hinterher einfach gescheiter“. Freie–Wähler–Chef Oliver Spieß gibt zu„Der Beschluss, den OSK–Standort Bad Waldsee zu schließen, ist bestimmt keinem im Gremium leicht gefallen, und wir müssen hier noch weiter gemeinsam für den Erfolg für ein funktionierendes und in Breite ausgerichtetes MVZ ringen.“ Der Kreistag sei bei gesundheitspolitischen Entscheidungen aber „sehr eingeengt“. Die Freien Wähler sehen die Versäumnisse hier bei Land und Bund, insbesondere, was eine gute Krankenhausfinanzierung angeht. Und: „Für uns ist es auch überhaupt nicht zielführend, wenn Parteien in den Kreistag hinein die Grabenkämpfe aus Berlin und Stuttgart austragen.“

Mit politischen Spitzen, insbesondere gegen Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne), ist SPD–Kreisrat Rudolf Bindig in den vergangenen Jahren aufgefallen. Er bezeichnet die Krankenhausschließung in Bad Waldsee als „Fehlentscheidung“ einer Mehrheit des Kreistags. Versäumnisse gibt es aus SPD–Sicht außerdem beim Angebot von Pflegeeinrichtungen und dem Artenschutz.

Die Grünen finden:

„Durch intensive Debatten rund um die Strukturen der OSK, durch die uns in unablässiger Folge beschäftigenden Krisen Pandemie, Ukrainekrieg und Flüchtlingszuwanderung konnten andere uns wichtige Themen weniger ausführlich bearbeitet werden.“ Tilmann Schauwecker, Grüne

Eine „Finanzierungsillusion“ ist laut FDP–Fraktionschef Daniel Gallasch das größte Versäumnis des amtierenden Kreistags.

„Bei vielen Projekten, wie den Neubauvorhaben und bei laufenden Maßnahmen wie dem Ausbau des ÖPNV steht die Finanzierung auf tönernen Füßen“ Daniel Gallasch, FDP

Beim Nahverkehr seien diese teilweise nicht einmal vollständig im Haushalt finanziert. Sein Fazit: „Es ist utopisch zu glauben, dass der Landkreis immer mehr Leistungen erbringen kann, ohne dass jemand dafür bezahlen muss.“

Was sind die größten Erfolge des aktuellen Ravensburger Kreistags?

„Insbesondere die Sanierung und Weiterentwicklung unserer beruflichen Schulen mit einem Investitionsvolumen von mindestens 400 Millionen Euro konnte begonnen oder in die Planung eingestiegen werden,“ lobt CDU–Kreisrat Christian Natterer. Auch die Planungen für die Zentralisierung der Landkreisverwaltung seien auf einem guten Weg.

Die Freien Wähler sehen die Erfolge vor allem im öffentlichen Nahverkehr. Oliver Spieß nennt neue Regiobuslinien und eine „generelle Verbesserung auf den Linien“, sowie die Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Einführung der „Pendla–App“ als Beispiele.

Das sehen auch die Grünen positiv. „Dazu kommen die Entscheidungen um die Schulbauten und die Gebäude der Kreisverwaltung“, so Fraktionschef Tilmann Schauwecker. Bei den Bauten wertet er außerdem den „Leitfaden Nachhaltiges Bauen“ und die Diskussion um den Einsatz von Recyclingbaustoffen als Erfolg. Dem stimmt auch die SPD–Fraktion zu.

Die FDP lobt erhebliche Investitionen in die beruflichen Schulen des Kreises. Und: „Positiv war auch die Wiederzulassung der historischen Auto–Kennzeichen.“ Sie werden seit 2020 wieder ausgegeben, demnächst sind mehr als 20.000 Autos allein mit der WG–Nummerntafel unterwegs.

Mit welchen Themen wollen die Parteien nächstes Jahr punkten?

CDU: Die CDU will, „um den Dampfer Landkreis Ravensburg auf Kurs zu halten“, dass sich die Oberschwabenklinik durch Kooperationen, Ambulantisierung, weitere Personalgewinnung und Beobachtung der Kostenentwicklung stabilisiert. Außerdem gelte „Schulen first“ als Devise der Christdemokraten, was eine konkrete Umsetzung unseres Schulsanierungs– und Schulausbauprogramms bedeute. „Und letztendlich brauchen wir realistische, konkret realisierbare und finanzierbare Projekte, die uns beim Klimaschutz weiterbringen.“

Freie Wähler: Aus Sicht der FW–Fraktion wird es in der kommenden Periode wichtig, „unseren Kindern keinen Schuldenberg zu hinterlassen“. Die großen Baumaßnahmen an den beruflichen Schulen in Ravensburg gelte es aber baldmöglichst umzusetzen. „Luxuslösungen“ brauche man aber nicht. Beim Klimaschutz wollen die Freien Wähler den ÖPNV–Ausbau und Windkraft– sowie Photovoltaikanlagen „auf geeigneten Flächen und nicht blindlings auf den besten Äckern der Landwirtschaft“ unterstützen. Wichtig sei außerdem die Stabilisierung der OSK, die Flüchtlingsunterbringung und eine „adäquate“ Unterbringung der Landkreisverwaltung.

Grüne: In den kommenden Jahren wollen die Grünen die Klimaneutralität in der Kreisverwaltung und im Landkreis als Gesamtem weiterhin einfordern und „durch ein Mehr an Klimaschutz, an Ausbau der Erneuerbaren Energien und an Einbindung aller öffentlichen und privaten Akteure forcieren“. Außerdem ist es ihr Ziel, die Mobilitätswende voranzutreiben, etwa durch weitere Regio– (und Schnell-)Bus–Linien, den Ausbau des Radwegenetzes und On–Demand–Angebote zwischen Orten mit fehlenden öffentlichen Verkehrsangeboten. Aus grüner Sicht muss der soziale Zusammenhalt im Kreis gestärkt werden, beispielsweise beim Thema Pflege.

SPD: Die drei Haupthemen der SPD sind die Gesundheitspolitik, die Energiewende und die Realisierung der geplanten Großbauten, also Gewerbeschulen und Kreisverwaltung. Man wolle, so Rudolf Bindig, „weiterhin damit punkten, dass wir uns um einen entschieden sozialen und ökologisch orientierten Kurs der Kreispolitik bemühen.“

ÖDP: Der langjährige ÖDP–Fraktionschef sagt ein Jahr vor der Wahl: „Entscheidend wäre es, wenn jeder Wähler das Parteiprogramm liest.“ Aber: „Dann kommt der Alltag und alles wird anders, als man gedacht hat.“ Die ÖDP bleibe sich treu und will weiterhin „konstruktiv mitarbeiten“.

FDP: Der Fraktionschef der Liberalen, Daniel Gallasch, nennt konkrete Punkte als Ziel. Etwa ein Krankenhaus der Grund– und Regelversorgung mit Notaufnahme in Wangen. Weil die Schulen Vorrang hätten, gibt die FDP den Plänen für ein neues Landratsamt eine Absage: „Wir können uns einen großen Verwaltungs–Neubau für mehr als 200 Millionen Euro finanziell nicht vorstellen.“ Alle nicht zwingend notwendigen Dinge im Kreishaushalt wollen die FDP–Kreisräte hinterfragen, weil diese sonst über die Kreisumlage zu Erhöhungen bei Grund– und Gewerbesteuer in den Städten und Gemeinden führe.