Ortsvorsteherin setzt bei Taldorfer Schule auf „Schwarmwissen“

Die Zukunft des Taldorfer alten Schulhauses bewegt die Menschen in der Ravensburger Ortschaft - und die neue Ortsvorsteherin. Claudia Rebholz ist seit Oktober im Amt und beschäftigt seither mit der Frage, wie und vom wem das Gebäude künftig genutzt werden soll. Gegen die Unterbringung von Flüchtlingen haben sich die Taldorfer aus einem Grund gewehrt, den Rebholz gut nachvollziehen kann. Wie es jetzt weitergehen soll.

Kalender voller Netzwerk-Termine

Rebholz arbeitet sich gerade in der flächenmäßig größten Ravensburger Ortschaft ein.

„Ich habe unterschätzt, wie viele Akteure ich kennenlernen muss“ Claudia Rebholz

Geduld zu haben, sei nicht so ihre Stärke, gibt sie zu. Damit ihr Netzwerk schnell wächst und sie inhaltlich Gas geben kann bei der Arbeit, ist ihr Terminkalender voll mit Versammlungen, Konzerten und Sitzungen.

Die Entwicklung einer Zukunft für das alte Schulhaus ist ein Prozess, in den sie sofort einsteigen konnte und musste. Seit Mitte 2023 steht es leer, obwohl die Taldorfer lange für den Erhalt des Schulstandorts gekämpft hatten.

Flüchtlingswohnungen stellen Einschränkung dar

Das Schulhaus ist dreistöckig und insgesamt 381 Quadratmeter groß. Die eingeschossigen Nebengebäude - ein Schulneubau aus dem Jahr 1965 und ein Küchenpavillon - sind zusammen rund 260 Quadratmeter groß. Dass ein Teil der Gebäude künftig der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen soll, ist aus Sicht von Rebholz richtig so. „Alles andere würde den Frieden in Taldorf nachhaltig belasten“, sagt sie. „Das Herz des Ortsteils hängt an dem Schulhaus.“

Die Stadtverwaltung hatte im September 2023 vorgeschlagen, die Nebengebäude in Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge umzubauen. Doch dagegen haben sich die Taldorfer erst einmal gewehrt. Rebholz hat Verständnis dafür: Die Vereine wollten und müssten sich alle Möglichkeiten für die künftige Nutzung offen halten, wie sie in Gesprächen erfahren habe.

Muss das alte Schulhaus barrierefrei werden?

Ende Januar soll es eine Informationsveranstaltung geben zu den Möglichkeiten, die das Gelände bietet. „Welche Ideen hat die Dorfgemeinschaft? Da ist Schwarmwissen deutlich besser, als wenn man in kleiner Runde im Büro sitzt und Ideen entwickelt“, findet Rebholz. Welches Gebäude die Vereine nutzen wollen, müssten diese selbst entscheiden. Die Orts- werde zusammen mit der Stadtverwaltung anschließend entscheiden, was mit den restlichen Räumen auf dem Gelände geschehe.

Das Dilemma bestehe darin, dass das alte, jedoch nicht denkmalgeschützte Schulhaus nicht barrierefrei sei, erklärt Rebholz. Öffentlich zugängliche Gebäude wie Versammlungsstätten müssen aber laut Landesbauordnung barrierefrei zugänglich sein. Ein entsprechender Umbau könnte die Taldorfer Vereine finanziell überfordern. Falls die Wahl der Vereine auf das alte Schulhaus fällt, könnte man prüfen, ob eine Ausnahme von dieser Regel möglich ist.

Pavillons möglicherweise eine Alternative

Vor diesem Hintergrund sei es aber nicht auszuschließen, erklärt Rebholz, dass die Vereine die Pavillons lieber nutzen wollen als das alte Schulhaus. Und das gehe nur, wenn sie nicht schon zu Flüchtlingswohnungen umfunktioniert sind, erklärt die neue Ortsvorsteherin.

Die Stadtverwaltung habe vor, die Räume in Erbpacht zur Verfügung zu stellen. Pächter könnte ein Dorfhaus-Verein sein, den man aber erst noch gründen müsste, so die Idee von Rebholz. Dieser Verein könnte auch lose organisierte Gruppen einbinden, zum Beispiel eine Yoga-Runde oder Interessengemeinschaften, die nicht in Vereinsform agieren. Neben einer finanziellen Kulturförderung könnte ein solcher Dorfhaus-Verein eine Anschubfinanzierung von der Stadt erhalten. Alles andere müssten die Vereine voraussichtlich im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und ihres Engagements selbst stemmen.

Zur Person: Die neue Taldorfer Ortsvorsteherin

Claudia Rebholz lebt im eigenen Haus in Grünkraut, sie hat zwei Töchter (16 und 18 Jahre alt) und einen Lebensgefährten. Als vollzeitberufstätige Mutter habe sie die Dinge, die sowieso anstehen, zu ihrem Hobby gemacht. Zum Beispiel das Kochen. „Da lege ich Wert drauf, schmöker durch Bücher und koche oft von meinen Töchtern inspiriert mal indisch, mal mexikanisch“, erzählt sie. Eine Tochter ernähre sich vegetarisch. Sie habe dadurch gelernt, wie abwechslungsreich vegetarische Küche sein könne. „Da gibt’s nicht nur Kässpätzle und Tomatenspaghetti.“ Weil ihr die Zeit zum Lesen fehle, höre sie gerne Hörbücher - Krimis, auch mal was aus dem Horror-Genre oder historische Romane mit realem Bezug.

Im neuen Job will sie die Menschen in Taldorf kennenlernen, indem sie in ihrem ersten Amtsjahr möglichst viele Konzerte, Generalversammlungen und andere Anlässe besucht. „Ich glaube, dass die Ortschaften der Stadt Ravensburg sehr selbstbewusst sind“, sagt sie. Man schätze ihrem Eindruck nach die Identität als Ortschaft.

Rebholz hat unter anderem schon als Hauptamtsleiterin in Eriskirch am Bodensee und im katholischen Verwaltungszentrum Allgäu-Oberschwaben in Kißlegg gearbeitet. Ihre Vorgängerin im Amt in der Ravensburger Ortschaft Taldorf war Regine Rist, die seit 1. Juni 2023 Bürgermeisterin von Tettnang ist.