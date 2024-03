Wer einen Schwerbehindertenausweis beantragt, darf nicht 13 Monate lang darauf warten müssen. Das sagt die kommunale Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ravensburg, Sabrina Kupka. So lange dauern die Verfahren aber manchmal, in einem Fall erlebte ein Antragsteller die Bewilligung des Ausweises dann gar nicht mehr. Das Problem sieht die Ombudsfrau aber nicht bei der Behörde.

Oft fehlen ärztliche Unterlagen

Bei Sabrina Kupka melden sich Betroffene, die sich über zu lange Bearbeitungszeiten beschweren. „Ich kann dann Akteneinsicht nehmen und schauen, woran liegt es denn“, erklärt sie. Wenn ein Verfahren lange dauere, lag das in den ihr bekannten Fällen daran, dass dann Unterlagen gefehlt hätten. „In den Fällen, die ich mir näher angeschaut habe, waren es oft Ärztegutachten, die fehlten.“

Sabrina Kupka ist die kommunale Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderung im Landkreis Ravensburg. (Foto: Landkreis Ravensburg )

Wer einen Schwerbehindertenausweis beantragt, muss mithilfe ärztlicher Bescheinigungen und Gutachten nachweisen, welche Einschränkungen er hat. Doch die Ärzte, die diese Berichte schreiben müssen, finden die Bezahlung dafür nicht ausreichend. Rund 20 Euro erhalten sie nach eigenen Angaben dafür.

Schaden hat der Patient, nicht die Behörde

Von einem Arzt aus der Kreisärzteschaft ist zu hören, dass er Kollegen habe, die deshalb in einen „Formularstreik“ getreten seien. Sprich: Sie bearbeiten die Anfragen nicht, oder zumindest nicht schnell.

Das finde ich sehr schwierig, weil es nicht im Sinne der Patienten ist. Sabrina Kupka

So ein „Streik“ schade schließlich nicht der Behörde, sondern den Menschen, die auf einen Ausweis warten. In den Fällen, die sie sich nach Beschwerden der Antragsteller angeschaut habe, seien Ärzte oft mehrmals angeschrieben und um Rückmeldung gebeten worden. Dabei sei es in den von ihr durchgesehenen Akten nicht um lange schriftliche Ausfertigungen gegangen, erklärt sie, sondern um Schreiben, die auf einer Din-A4-Seite Platz fänden.

Zeit spielt für Betroffene eine Rolle

Sie als Ombudsfrau könne bei manchen besonders dringenden Verfahren, die schon länger als ein halbes Jahr liegen, darauf hinwirken, dass sie den Vermerk „eilt“ bekommen. Wenn alle Unterlagen beisammen sind, wird ein Experte beauftragt, den Grad der Behinderung zu ermitteln. Dann spätestens endet der Einflussbereich von Sabrina Kupka. „Wie lange der externe Gutachter braucht, das kann ich nicht beeinflussen.“

Zur Person - Sabrina Kupka Sabrina Kupka ist 32 Jahre alt. Sie ist staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin und absolviert berufsbegleitend den Masterstudiengang „Management von Sozial- und Gesundheitsbetrieben“. Ihre Aufgabe im Landkreis Ravensburg ist es, Belange von Menschen mit Behinderung zu vertreten. Sie arbeitet mit der Landkreisverwaltung zusammen, ist aber unabhängig und weisungsungebunden. Sie hat die Funktion einer Ombudsfrau inne. Was machen Ombudsleute? Ombudsleute können die Rechte und den Rechtsschutz anderer überwachen und die Arbeit einer Behörde in diesem Sinne kontrollieren. Sie können vermittelnd tätig werden und Missstände öffentlich machen, aber nicht in das Verfahren eingreifen, wie die Bundeszentrale für politische Bildung diese Aufgabe erklärt. Kontakt zur Ombudsfrau Sabrina Kupka ist erreichbar per Mail unter [email protected] oder [email protected] sowie telefonisch unter 0751/853136.

Für Menschen, die zum Beispiel durch Krankheit oder Unfall plötzlich einen gewissen Grad der Behinderung haben, ist Zeit ein wichtiger Faktor. Das Warten, die Ungewissheit, wie sie ihr Leben künftig organisieren können, spannt sie auf die Folter. Kupka ordnet aber auch ein, dass der Parkausweis für mit dem Rollstuhl-Symbol gekennzeichnete Parkplätze nur eine kleine Gruppe an Menschen betrifft - das sind zum Beispiel diejenigen mit „außergewöhnlicher Gehbehinderung“.

Grundsätzliche Veränderung hält Kupka nicht für nötig

Immerhin: Bei steuerlichen Vergünstigungen für Menschen mit Behinderung gelte das Antragsdatum. Ebenso könne man auf dem Antragsformular zum Beispiel auch ein rückwirkendes Datum vor der Antragstellung angeben, zum Beispiel wenn eine Krebserkrankung schon zwei Jahre zuvor festgestellt worden ist.

Auf die Frage, wie man das Verfahren beschleunigen könnte, hatte Kreisärztechef Wolfgang von Hänisch gesagt, er können sich einen Hausbesuch vorstellen wie bei der Feststellung der Pflegestufe durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Kupka zweifelt an, dass das überhaupt umsetzbar wäre. Schließlich herrsche Personalknappheit und persönliche Besuche seien zeitaufwendig. „Wenn man einen guten Arzt hat, der eine entsprechende Diagnose aufstellt und die Unterlagen dazu an das Amt leitet, klappt das“, sagt sie über das Antragsverfahren.