Olicia spielt Konzert in der Zehntscheuer

Das Musikerinnen-Duo Olicia tritt am Freitag, 8. März, um 20 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg auf. Laut Ankündigung bewegt sich die Musik zwischen menschlicher Stimme, akustischen Instrumenten, freier Improvisation und dem Einsatz moderner Elektronik.

Das Duo besteht aus Fama M’Boup und Anna-Lucia Rupp. Laut eigener Beschreibung kommen bei ihrer Musik Elektro, Soul, vielsprachiger Global Pop, Folk und jazzige Improvisation zusammen. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für 18 Euro (ermäßigte 16 Euro). Vereinsmitglieder zahlen 14 Euro. Die Tickets im Vorverkauf gibt es zu kaufen in Ravensburg bei der Tourist-Info und der „Schwäbischen Zeitung“ sowie an allen Vorverkaufsstellen der Region.